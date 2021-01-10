امکان تولید ارزان قیمت موتورسیکلت برقی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با شهرداری تهران به منظور تولید موتورسیکلتهای برقی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این معاونت چند وقتی است در موضوع حمل و نقل پیشرفته فعالیت میکند، گفت: مراکز نوآوری و شتاب دهندههای زیادی در این زمینه وارد شدهاند و یکی از بخشهای مهم این بحث برقی سازی است که در کاهش آلاینده هوای کلانشهرها بخصوص تهران موثر خواهد بود.
وی افزود: در موضوع تولید موتورسیکلت به خوبی پیش رفته و شرکتهای دانش بنیان زیادی پلتفرمهای متنوعی در این زمینه ارائه دادند و تنوع محصول قابل توجهی در این حوزه وجود آمده است. و به همین دلیل به خوبی داخل کشور میتوان موتورسیکلت برقی تولید کرد.
ستاری گفت: این تفاهم نامه با توسعه و تجاری سازی این محصول و بحث سواپ قیمت تولید موتور برقی را کاهش میدهد. و بر اساس تقاضای بازار انواع موتورسیکلت از یک تا ۸ کیلووات قابلیت تولید داریم.
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