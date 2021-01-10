به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علوی در همایش اعطای گواهی نامه‌های استاندارد خدمات کیفیت به واحدهای گردشگری که ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: اگر امروز شاهد رکود کرونا در جامعه هستیم این نتیجه رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم است.

وی از شیراز به عنوان شهر عشق و شیرازی‌ها را عاشق یاد کرد و با تقدیر از زحمات میراث فرهنگی فارس اظهار کرد: شیوع کرونا سبب شد گرفتاری‌های مادی و معنوی دوچندانی گریبانگیر صنعت گردشگری و فعالان این صنعت شود و امیدواریم با موفقیت واکسن کرونا شاهد بازگشت به دوران آرامش باشیم.

علوی در ادامه تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط بنظر می‌رسد باید به زندگی و کسب و کار با کرونا عادت کنیم البته در استان با همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف نظیر استانداری و شورا و شهرداری شیراز دستاوردهای ارزنده‌ای حاصل شده و رونق به صنعت گردشگری استان فارس بازگردد.

علوی با اشاره به اقدامات خلاقانه ای که در این زمینه شکل گرفته، گفت: با توجه به شرایط کرونا باید چشم به گردشگری داخلی داشته باشیم و در این زمینه مثلث طلایی میان شهرهای شیراز، اصفهان و یزد شکل گرفته است، البته مثلث گردشگری مذهبی هم با مشارکت فارس، خراسان رضوی و قم در دستور کار است.

مدیر کل فرهنگی معاونت گردشگری و امور زیارتی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه ارزنده شیراز در حوزه قطب سلامت و پزشکی خاورمیانه اشاره و بیان کرد: شیراز قطب پزشکی بزرگ ایران است و برنامه‌های زیادی در زمینه توریست سلامت در دستور کار است.

علوی در بخش دیگری از سخنانش به اقداماتی برای تقویت خویت شیراز اشاره کرد و افزود: شورا و شهرداری شیراز گام ارزشمندی برای برندسازی شیراز و تهیه یک برند فاخر برای هویت بصری شهر شیراز در دستور کار قرار داده‌اند که می‌تواند در زمینه رونق گردشگری شهر راز هم موفق باشد، چرا که همه شهرهای مهم دارای برندهای خاص خود هستند و گردشگران آن‌را با خود می‌برند. بنابراین امیدواریم این برند جهانی شده و به رونق گردشگری فارس بینجامد.