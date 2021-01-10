نقش طلاب ایلام در تقویت خودباوری در ایام کرونا ستودنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در تجلیل از جمعی روحانیون و طلاب ایلام اظهار کرد: طلاب و روحانیون نیز در کنار سایر آحاد جامعه بلافاصله پس از انتشار ویروس کرونا با درک شرایط حساس جامعه با روش‌های مختلف در کنار مردم قرار گرفتند تا امید را در جامعه تزریق کند.

وی، به تبیین شخصیت مرحوم آیت الله مصباح یزدی پرداخت و اظهار کرد: این روحانی مبارز، طی چند دهه تلاش با تمام توان خود را وقف اسلام نمود و از هیچ کوششی فروگذار نبود.

امام جمعه ایلام افزود: ایشان شخصاً برای دفاع از اسلام خود را در خط مقدم مبارزه با زبان‌های تند و قلم‌های توهین آمیز قرار داده، و با توسل به استدلال‌های قوی و متین از اصل نظام، ولایت فقیه، شورای نگهبان و اصول قانون اساسی به دفاع برخواسته بود.

حجت الاسلام کریمی تبار در ادامه تصریح کرد: دشمنان که از پاسخگویی در برابر قدرت استدلال‌های این عالم روحانی درمانده بودند، ناگزیر به سبک جاهلان سراغ هر رفتار ناصحیح می‌رفتند.

نماینده ولی فقیه در استان ابراز کرد: دشمن در برخورد با آیت الله مصباح یزدی، بحث استبداد دینی را مطرح نموده و کماکان ادامه می‌دهد.

وی گفت: دین اسلام در مقایسه با نظام‌های دموکراسی که اکنون در دنیا و در راس کشورهای غربی، همچون آمریکا مطرح است، بسیار متفاوت بوده، تناقص ها آشکار و گسترده است.

امام جمعه ایلام با تاکید برداشتن نقش تاثیرگذار جامعه روحانیت و طلاب در مقابل حجم گسترده تخریب‌ها و تبلیغات منفی دشمن، عنوان کرد: روحانیون و طلاب وظیفه دارند که دین را با زبان روز تبیین کرده، شبهاتی که دشمنان القا می‌کنند را در فضای مناسب پاسخگو باشند.

حجت الاسلام دکتر کریمی تبار در پایان با اشاره به همکاری گسترده جامعه روحانیت و طلاب استان در حمایت از مردم در شرایط سخت بیماری کرونا اظهار کرد: شرایط کرونا میدانی برای خدمت رسانی طلاب به جامعه و مردم بود.