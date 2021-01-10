تشکیل واحد ویژه مبارزه با اغتشاش در نیروی پلیس فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو «اروپا یک» از تصمیم وزارت کشور فرانسه برای ایجاد یک واحد واکنش سریع خبر داد که مسئول مواجهه با خشونت و ناآرامی‌های مدنی خواهد بود.

این واحد ویژه حداکثر تا تابستان آینده، کار خود را با ۲۰۰ نیروی کارآزموده آغاز می کند که در صورت بروز هرگونه آشفتگی باید ظرف ۱۵ دقیقه به هر نقطه از کشور که لازم باشد؛ اعزام شوند.

نیروهای این واحد به وسایل خاصی مانند لباس ضد حریق، کلاه ایمنی سبک‌تر و همچنین خودروهای سریع مجهز می‌شوند که می‌توانند به جای ون‌های فعلی از موانع عبور کنند.

قرار است مقر فعلی نیروهای ویژه گروه ۸ که در پاریس مستقر است، ستون اصلی واحد جدید باشد.

انتظار می‌رود در نهایت ۶ واحد دیگر نیز برای استقرار در ۷ منطقه نظامی فرانسه ایجاد شوند.