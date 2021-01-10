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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۳۰

تا تابستان آینده عملی می‌شود؛

تشکیل واحد ویژه مبارزه با اغتشاش در نیروی پلیس فرانسه

تشکیل واحد ویژه مبارزه با اغتشاش در نیروی پلیس فرانسه

قرار است تا تابستان آینده یک واحد ویژه در نیروی پلیس فرانسه ایجاد شود که هدف از آن مهار اغتشاش و ناآرامی‌های مدنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو «اروپا یک» از تصمیم وزارت کشور فرانسه برای ایجاد یک واحد واکنش سریع خبر داد که مسئول مواجهه با خشونت و ناآرامی‌های مدنی خواهد بود.

این واحد ویژه حداکثر تا تابستان آینده، کار خود را با ۲۰۰ نیروی کارآزموده آغاز می کند که در صورت بروز هرگونه آشفتگی باید ظرف ۱۵ دقیقه به هر نقطه از کشور که لازم باشد؛ اعزام شوند.

نیروهای این واحد به وسایل خاصی مانند لباس ضد حریق، کلاه ایمنی سبک‌تر و همچنین خودروهای سریع مجهز می‌شوند که می‌توانند به جای ون‌های فعلی از موانع عبور کنند.

قرار است مقر فعلی نیروهای ویژه گروه ۸ که در پاریس مستقر است، ستون اصلی واحد جدید باشد.

انتظار می‌رود در نهایت ۶ واحد دیگر نیز برای استقرار در ۷ منطقه نظامی فرانسه ایجاد شوند.

کد مطلب 5118744
مریم خرمایی

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