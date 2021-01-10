شرور مسلح در سیروان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی گندمی اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از بررسی‌های لازم و در یک عملیات غافلگیرانه، موفق به دستگیری متهم سابقه دار شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان سیروان با بیان اینکه متهم دارای سوابق متعدد کیفری و شرارت در سطح شهرستان و تحت تعقیب مقام قضایی است، تصریحکرد: در این راستا یک قبضه اسلحه برنو غیرمجاز نیز کشف شد.

سرهنگ گندمی با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد: صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های ۱۱۰، پلیس را مطلع، تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.