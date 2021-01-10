دستگیری کلاهبردار ۱۶ میلیارد ریالی در شهر ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، دلاور القاصی مهر اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده قضائی به اداره جعل و کلاهبرداری آگاهی استان، مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی به صورت غیر قانونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی کارآگاهان پلیس آگاهی و پس از هماهنگی با مقام قضایی مشخص شد، شخصی با جعل مدارک هویتی صاحب ملک و با همکاری فردی دیگر اقدام به انتقال سند ملک مذکور به نام خود و فروش غیر قانونی آن به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال کرده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه در این راستا متهمان شناسایی و در یک عملیات موفق پلیسی شناسایی شدند، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی و تخصصی پلیس، به بزه ارتکابی معترف شده و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی مرجع قضایی تحویل داده شدند.

القاصی مهر به شهروندان توصیه کرد: با مراجعه به مراکز معتبر و هم چنین کنترل مدارک شناسایی، هویتی، سند مالکیت و اطمینان از اصل و معتبر بودن آنها نسبت به انجام هرگونه نقل و انتقال اقدام کنند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.