سرعت و کیفیت کارهای اجرایی بسیج سازندگی بسیار بالا است

به‌گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری پیش از ظهر یکشنبه در ستاد هماهنگی طرح شهید سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج میراث ماندگار امام خمینی (ره) است که در چهار دهه با هدایت و زعامت رهبر معظم انقلاب هنوز برای تحقق آرمان‌های والای انقلاب تلاش می‌کند، گفت: ما در انجام وظایف و مأموریت‌های مربوطه هر جایی با مشکلات و موانع مواجه می‌شویم، با بسیج سازندگی مشکل را رفع می‌کنیم.

وی با تاکید بر همکاری‌های خوب بسیج سازندگی در جهت محرومیت زدایی افزود: برابر قانون هر پروژه‌ای را که به بسیج سازندگی واگذار کنیم، ۳۰ درصد از اعتبارات آن را خودشان تقبل می‌کنند و افزون بر این سرعت، دقت و کیفیت کارهای اجرایی توسط بسیج سازندگی استان قم بسیار بالا است.

فرماندار قم با اشاره به اینکه بسیج سازندگی ثابت کرده در تمامی عرصه‌ها نیرویی بالقوه، بالفعل قوی، عالم، متخصص و توانمند است، بیان کرد: یکی از کارهایی که در سال گذشته واقعاً برای ما مشکل شده بود، بحث آبرسانی به روستاهای جاده قدیم قم تهران بود که بسیج سازندگی این پروژه را اجرا کرد.

سرعت عمل بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی در محرومیت‌زدایی

حیدری با بیان اینکه بسیج سازندگی سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهای حومه قم هزینه کرد گفت: بسیجیان با همت جهادی یک مخزن برای انتقال آب به آن مناطق احداث کردند و در بخش قمرود در اتوبان قم-تهران قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه، احداث مدرسه روستای چشمه شورا را آغاز و با گذشت کمتر از سه ماه بیش از ۵۰ درصد پروژه را احداث کرد که این طرح نیز از جمله پروژه‌های موفق این سازمان به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اینکه احداث پاسگاه قمرود در چارچوب‌های متداول اداری به سرعت پیش نمی‌رفت، افزود: این پروژه با ورود قرارگاه پیشرفت و سازندگی سپاه به سرانجام رسید و مجموعه فعالیت‌های بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قم در طول یک‌سال گذشته کاملاً قابل قبول بوده و با ارزیابی‌های دقیق علمی، محاسباتی و قانونی سازگار و منطبق است.

فرماندار قم تعمیر و بازسازی منازل محرومین در روستاهای محروم استان قم را جز اهداف اصلی فرمانداری قم دانست و گفت: در حال حاضر بسیج وارد عمل شده و تعدادی از این منازل را بازسازی کرده و چهره محرومیت را از خانه‌های روستایی برداشته و چندین خانواده امروز با آرامش در خانه خود زندگی می‌کنند.

ظرفیت مناسب بسیج سازندگی برای محرومیت‌زدایی

وی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت بسیج سازندگی برای اجرای طرح‌های بزرگ بیان کرد: ما طرحی را با عنوان محرومیت زدایی از ۳۱ شهرستان محروم در کشور در دست اجرا داریم که در شهرستان قم نیز این طرح با همکاری بسیج سازندگی در حال اجرا است.

حیدری با اشاره به آبرسانی به پادگان قیام و شهرک الغدیر به عنوان یکی از پروژه‌های کلان و استراتژیک استان قم افزود: این پروژه تأثیر زیادی در رونق اقتصاد و تولید و بهبود کسب و کار و اشتغال دارد که بسیج سازندگی در این زمینه نیز اعلام آمادگی کرده و جلسات کارشناسی آن در حال انجام است و امیدواریم به زودی نتایج مؤثری را از این همکاری بگیریم.

وی در پایان ضمن تقدیر از جهادگران قرارگاه پیشرفت و آبادانی و بسیج سازندگی استان قم، گفت: ما نیازمند این اقدامات جهادی هستیم تا بتوانیم ریشه محرومیت را در کشور از بین ببریم.