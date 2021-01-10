به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در رابطه با اسید پاشی در کشور گفت: متأسفانه مواردی در زمینه اسید پاشی در کشور وجود دارد که مورد پیگرد قضائی لازم بعد اتفاق جرم قرار نمی‌گیرد. ممکن است دلایل سیاسی یا قدرت مانع پیگیری آن شود که این جای نگرانی و تأسف دارد. زمانی که آقای رئیسی تشریف آمدند امیدها نسبت به این مسأله که قرار است ایشان به این موضوعات و هرگونه جرم ورود و رسیدگی کنند افزایش یافت مخصوصاً موضوع اسیدپاشی که یکی از زشت‌ترین و پرخشونت ترین رفتارها است.

وی ادامه داد: آمرین بسیاری از جرم‌ها امروز با قدرت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی مورد پیگیری قرار می‌گیرند البته همین انتظار هم می‌رود، بسیار هم قدردانیم که این امنیت را در کشور فراهم می‌کنند اما اسیدپاشی یک موضوع روشنی است، پیچیدگی ندارد و با تحقیقات اولیه به نتیجه می‌رسد. سوال این است که چرا به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ این سوال بزرگی است که از ذهن مردم پاک نمی‌شود.

ابتکار گفت: ما قانون تشدید مجازات را داریم و قانون در این مسأله صریح است، قانونی که مصوب مجلس است و تاییدیه شورای نگهبان را دارد و بحث تشدید عاملان و عامران اسیدپاشی است اما چرا باز می‌بینیم که تکرار می‌شود؟ یک دلیل این است که شاید عده‌ای فکر می‌کنند در قبال چنین رفتارهایی مصونیت دارند حال یا با عناوین مقدس یا عناوین سیاسی یعنی از یک سپر سیاسی یا یک سپر مقدس استفاده می‌کنند تا جرایم خودشان و رفتارهایشان را توجیه کنند.

وی ادامه داد: قانون مجازات اسیدپاشی و قوانین دیگر مانند حفظ امنیت زنان خلأ موجود در قانون را پر می‌کند این مسئله بسیار روشن و شفاف است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: شأن جامعه اسلامی و دینی ما این نیست که چنین رفتارهایی بدون رسیدگی قضائی و بدون اجرای عدالت باقی بماند و اینها اذهان و وجدان عمومی را نسبت به اصل عدالت، خدشه دار می‌کند. بنابراین بسیار موضوع مهمی است خصوصاً مواردی که تکرار شده دوباره وجدان‌ها را به درد آورده است. قانون تشدید مجازات، قانون بسیار قوی است که در مجلس قبلی به تصویب رسیده و باید اجرا شود. پیگیر موضوع بودیم زیرا این مطالبه عمومی جامعه فقط مطالبه جامعه زنان.

ابتکار تصریح کرد: باید عدالت بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای اجرا شود تا خدایی نکرده، عده‌ای فکر نکنند در حاشیه امن هستند و فرد یا گروه یا جریان خاصی پشتوانه آنها است. لازمه این امر دستور صریح رئیس محترم قوه قضائیه است که به پرونده‌هایی مثل اسیدپاشی اصفهان که واقعاً افکار عمومی را جریحه دار کرده است، رسیدگی شود.