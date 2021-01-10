احداث واحدهای صنعتی برای کارآفرینی و امور خیریه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سیفعلی نامور امروز در نشست خبری به تشریح فعالیت‌های این مؤسسه خیریه و برنامه‌های آتی آن پرداخت.

وی با بیان اینکه مؤسسه خیریه جان نثاران اباعبدالله الحسین (ع) درراستای عملی نمودن سیره آن حضرت و اهل بیت عصمت و طهارت راه اندازی شده است گفت: از سال ۶۸ با دریافت مجوز مؤسسه خیریه به صورت رسمی فعالیت‌هایمان را تداوم داده‌ایم و البته قبل از آن نیز در قالب هیئت حسینی فعال بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه این مؤسسه در سال‌های گذشته توانسته بود تا ۴ هزار خانوار را در تبریز تحت پوشش مستمر قرار دهد افزود: در حال حاضر به خاطر تورم و کرونا توان این مؤسسه محدود شده اما به حدود ۵۰۰ خانوار همچنان خدمات ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به حضور خادمان این مؤسسه در مناطق سیل زده و زلزله زده مناطق مختلف کشور تصریح کرد: علاوه بر داخل استان در مناطق زلزله زده و سیل زده سرپل ذهاب و استان گیلان واستان خوزستان هم حضور داشته‌ایم و با توجه به مجوز این مؤسسه در استان‌های دیگر و مرکز کشور هم مجاز به فعالیت هستیم چنانچه شعبه دزفول این مؤسسه هم راه اندازی شده و دو مدرسه هم در استان تهران در حال احداث داریم.

وی یادآور شد: سیره اهل بیت تنها کمک به شیعیان حتی مسلمین نبوده و بر همین اساس در مناطق سنی نشین کشور هم دستگیر محرومان بوده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر نحوه تأمین منابع مالی مؤسسه خیریه، بر ضرورت توسعه فعالیت‌های خیریه این مرکز تاکید کرد و ادامه داد: این مؤسسه برای توسعه کارهای خیریه و تأمین منابع مالی اقدام به احداث کارخانه و کارگاه می‌کند و البته در حال حاضر هم یک کارگاه فعال پلاستیک در تبریز داریم اما با احداث کارخانه جدید در فضای ۲۵۰۰ متری برای بیش از ۳۰ نفر اشتغال زایی می‌شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری مسئولان شهری در توسعه فعالیت‌های خیریه اذعان داشت: شهرداری تبریز با عنوان عوارض و تخلف حدود ۱۸ میلیارد ریال ازاین مؤسسه طلب می‌کند و سوال من این است که چگونه کشورهای بی دین از مؤسسات خیریه خود حمایت می‌کنند اما مسئولان ما حتی حاضر به کمک به یک مؤسسه خیریه مردمی نیستند.

وی از اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر عدم بخشودگی عوارض شهرداری تبریز گله کرد و گفت: این مؤسسه در خدمت محرومان است واگر این عضو شورای شهر واقعاً دغدغه محرومان و کارگران را دارد نباید در توسعه فعالیت‌های آن سنگ اندازی کند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی معافیت از مالیات برای خیران این مرکز گفت: متأسفانه مراکز خیریه دولتی از این حمایت برخوردار هستند اما مؤسسات غیر دولتی مانند جان نثاران از این خدمت محرومند و این در شرایطی است که خیران بارها اعلام کردند در صورت اعطای معافیت‌های مالیاتی برای این خیریه آنان کمک‌های خود را می‌توانند ده برابر افزایش دهند.

نامور در پاسخ به سوال دیگری درمورد برنامه‌های پیش رو، با اشاره به تأمین جهزیه برای نوعروسان توسط این مؤسسه گفت: در روز میلاد بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری (س) برای ۱۳۵ نوعروس تأمین جهیزیه خواهیم داشت.