ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نحوه اجرای قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت" مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این جلسه معاونین سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هم حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمالوندی در این جلسه گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف این طرح ارائه کرد و طبق گفته وی، غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین سازمان انرژی اتمی بر اساس زمانبندی در حال طراحی یک راکتور مشابه با راکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای ماده ۵ قانون "اقدام راهبردی"، سازمان اعلام کرد که در حال تدوین جدول زمانبدی طراحی راکتور هستند که به زودی به کمیسیون ارائه خواهد شد.

عمویی با بیان اینکه طبق گزارش ارائه شده نصب سانتریفیوژهای ir2m هم آغاز شده است، گفت: بهاروند، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم در این جلسه تاکید کرد که وزارت امور خارجه در کلیه مراودات بین‌المللی روشن کرده است که مسیر کامل قانونی شدن "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها" طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه به این قانون را نمی‌دهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون هم در اظهارات خود ضمن تقدیر از زحمات اجزای مختلف دولت از جمله سازمان انرژی اتمی در آغاز اجرای قانون، بر ادامه همکاری دولت و مجلس در اجرای قانون تاکید کردند.

عمویی بیان کرد: در ادامه این جلسه کلیات لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و برای بررسی جزئیات و پیشنهادها، به کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.