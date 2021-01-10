مراسم فاطمیه در خراسان شمالی با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر امروز در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی که در دفتر امام جمعه بجنورد با موضوع مراسم ایام فاطمیه دوم برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری مراسم این ایام با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا امر مهمی است.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه هر مکتب و آئینی سازوکارهایی برای ترویج فرهنگ خود دارد، گفت: ما هم در اسلام و تشیع سازوکارهای ویژه‌ای برای ترویج فرهنگ خود ازجمله فرهنگ مهدویت، شهادت‌طلبی، استکبارستیزی، سبک زندگی اسلامی و … داریم که سازوکار ما مناسبت‌های مختلفی ازجمله ایام فاطمیه، محرم و صفر است که در قالب آن‌ها فرهنگ دینی و هویت خود را ترویج و تبلیغ می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری شایسته مراسم ایام فاطمیه، افزود: باید مراسم این ایام منشأ وحدت و ایجاد بصیرت در جامعه باشد؛ ازاین‌رو همه مراقب باشند در مراسم فاطمیه مطالب تفرقه‌انگیز مطرح نشده و به وحدت و اتحاد ما خدشه‌ای وارد نشود.

حجت الاسلام نوری با اشاره به اظهارات موافقان و مخالفان برگزاری مراسم فاطمیه، گفت: چه کسانی که خواستار برگزاری و چه کسانی که خواستار عدم برگزاری مراسم فاطمیه هستند همه پیرو اهل‌بیت (ع) و محب ائمه اطهار (ع) هستند؛ اما هر کدام از زاویه نگاه خود به این موضوع می‌نگرند.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی خراسان شمالی تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری در این موضوع باید هم دغدغه دینی و ارزشی و هم دغدغه سلامت و جان انسان‌ها را مدنظر قرار داد؛ اما با توجه به اینکه در محرم امسال هیئات مذهبی و عزاداران انصافاً دستورالعمل‌های بهداشتی را به‌خوبی رعایت کردند، امید می‌رود مراسم ایام فاطمیه نیز با رعایت همین دستورالعمل‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی و در نظر داشتن برخی ملاحظات در نحوه مراسم، به خوبی برگزار شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های مجموعه علوم پزشکی و کادر درمان در زمینه برگزاری مراسم ایام فاطمیه، افزود: مدافعان سلامت مانند رزمندگان میدان جنگ هستند و اگر در این راه جان خود را از دست دهند شهید محسوب می‌شوند؛ ازاین‌رو ما حرمت ویژه‌ای برای آن‌ها قائل هستیم؛ اما در تصمیم‌گیری در این زمینه باید هر دو دغدغه سلامتی و جان انسان‌ها و تعظیم شعائر دینی را در نظر داشت.

حجت الاسلام نوری تاکید کرد: محرم و فاطمیه هویت ما را تشکیل می‌دهند و مراسم آن‌ها باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شود؛ اما درعین‌حال ضروری است در این زمینه مدیریت و نظارت ویژه‌ای صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به ضرورت فضاسازی در شهرها، فعالیت ویژه رسانه‌ها و صداوسیما در رابطه با نحوه برگزاری مراسم فاطمیه و اطعام عزاداران تنها به‌صورت بیرون بر، تصریح کرد: در این ایام نباید در استان ایستگاه‌های صلواتی دایر شود؛ زیرا تجمع در ایستگاه‌های صلواتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با تأکید بر اینکه مراسم عزاداری شب‌های فاطمیه نباید بیش از ۱.۵ تا دو ساعت طول بکشد، اضافه کرد: همچنین ضروری است دسته روی و تجمع عزاداران فاطمی در فضای باز و با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در انتها با اشاره به اینکه مراسم فاطمیه اول سه شب و فاطمیه دوم به مدت پنج شب برگزار می‌شود، گفت: بر اساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته از سابق مراسم فاطمیه دوم در خراسان شمالی از دو شب مانده به شب شهادت حضرت فاطمه (س) تا دو شب بعد از شهادت به مدت پنج روز برگزار می‌شود.