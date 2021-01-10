حداقل ۳۰درصد خدمات در استان تهران باید غیرحضوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری استان تهران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، طی سخنانی بر اهمیت طرح «ایران مهربان» و حمایت هر کارمند از یک کودک یتیم تاکید کرد و خواستار توجه ویژه دستگاه‌های اداری استان به این طرح شد و گفت: پویش ایران مهربان چتر حمایتی وسیعی برای تحت پوشش قرار دادن کودکان نیازمند است.

وی سپس بر تکمیل اطلاعات نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان تهران در سامانه «پاکنا» تاکید کرد و گفت: اطلاعات مورد نیاز می‌بایست، در موعد مقرر در سامانه‌ها بارگذاری شود.

استاندار تهران همچنین از اجرای طرح ۳۰۷۰ در این استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح با ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری ۷۰ میلیون بار مراجعه کم می‌شود، که در این راستا اداراتی مانند تأمین اجتماعی که مراجعات متعدد حضوری دارند، می‌بایست، در اجرای این طرح پیشگام باشند.

محسنی بندپی از ارائه مشوق‌هایی برای مشترکین کم مصرف گاز در استان تهران نیز خبر داد و افزود: هزینه گاز هر مشترکی که زیر ۲۰۰ مترمکعب مصرف داشته باشد، رایگان خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان تهران ادامه داد: همچنین برای مشترکینی که نسبت به سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۰ درصد صرفه جویی داشته باشند، نیز تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از افزایش بهای گاز مشترکین پرمصرف نیز خبر داد و گفت: اگر شهروندان درجه دمای وسایل گرمایشی خود را یک درجه کاهش دهند، معادل یک فاز عسلویه در مصرف گاز صرفه جویی می‌شود.