به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان هواپیمایی کشوری چین امروز یکشنبه اعلام کرد که سفرها با مبدا و مقصد بریتانیا همچنان متوقف خواهد بود.

اداره هواپیمایی در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که تعلیق جدید از فردا دوشنبه اعمال می‌شود.

این در حالیست که «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر اعلام کرده بود: پکن تمامی پروازهای مستقیم از چین به انگلیس و بالعکس را به حال تعلیق در می‌آورد. پکن پس از بررسی‌های بیشتر تصمیم گرفته است تا همه پروازها به انگلیس و از این کشور را به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا به حال تعلیق درآورد.

این در حالیست که با شیوع کرونای جدید در انگلیس، تا کنون چندین کشور مرزهای خود را به روی این کشور اروپایی بسته‌اند.

شناسایی گونه جدید و جهش یافته ویروس کرونای انگلیسی که ۷۰ درصد مُسری تر از گونه اصلی آن است، ۱۴ دسامبر سال جاری میلادی در این کشور برای اولین بار مشاهده شد.

این ویروس که می‌تواند کودکان را به همان اندازه بزرگسالان آلوده و بیمار کند، اولین بار در منطقه «کنت» انگلیس مشاهده شد؛ اما ۳ ماه بعد «مت هنکاک» وزیر بهداشت انگلیس این موضوع را با پارلمان در میان گذاشت و ۱۹ دسامبر نیز «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس آن را به طور علنی اعلام کرد.

این در حالی است که ویروس کووید -۱۹ از آغاز شیوع خود در دسامبر ۲۰۱۹ تاکنون، جان بیش از ۱.۸۲ میلیون نفر را در ۱۹۱ کشور جهان گرفته است. شمار کل مبتلایان در جهان نیز از رقم ۸۳.۶۸ میلیون نفر فراتر رفته است.