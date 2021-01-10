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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۰۹

معاون میراث فرهنگی یزد:

گورستان تاریخی «جوی هُرهُر» ثبت ملی شد

گورستان تاریخی «جوی هُرهُر» ثبت ملی شد

یزدـ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از ثبت ملی گورستان تاریخی «جوی هُرهُر» در خیابان مهدی یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر صمدیانی اظهار داشت: گورستان تاریخی جوی هُرهُر که در خیابان مهدی یزد واقع شده، با شماره ۳۳۱۳۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی عنوان کرد: این گورستان با مساحتی بیش از ۵۲ هزار مترمربع، در محله ای به نام جوی هُرهُر و در حریم ثبت جهانی شهر یزد قرار دارد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه شکل و نوع ساختمان‌های این گورستان بازگوکننده معماری دوره قاجار و پهلوی است، افزود: این اثر دارای قدمتی چند صدساله است که قبل از سال ۱۳۴۰ هجری شمسی اهمیت خاصی داشته است.

صمدیانی ادامه داد: در این گورستان اموات مسلمانان و یهودیان دفن هستند که ورودی قبرستان مسلمانان در ضلع شمالی و ورودی قبرستان یهودیان در ضلع جنوبی آن قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در گورستان یادشده افراد برجسته علمی، فرهنگی و اقتصادی زمان گذشته دفن است، تصریح کرد: در حال حاضر در قبرستان مسلمانان دفن اموات انجام نمی‌شود اما قبرستان یهودیان با مساحت تقریبی ۲۲ هزار مترمربع، همچنان کاربری خود را حفظ کرده و علاوه بر دفن اموات مراسم مذهبی نیز در آن انجام می‌شود.

کد مطلب 5118928

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