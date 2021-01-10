۴۸۰ نقطه ریزشی و بحرانی در فاضلاب اهواز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران باباپور یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اظهار کرد: اعتقادم بر این است که مشکلات آب‌های سطحی و فاضلاب چندین ساله است و زخم کهنه‌ای است که سالیان گذشته مردم اهواز را آزار داده است.

وی افزود: اگر این امر اینگونه نبود، بانک جهانی اعتبار ۱۴۰ میلیاردی را در سال ۸۳ به اهواز اختصاص نمی‌داد و بعد این مشکلات فوق حتی به دفتر مقام معظم رهبری رسید که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به این موضوع ورود کرده‌اند.

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: شهرداری اهواز در ۱۰ سال گذشته به صورت میانگین سالانه دو و نیم میلیارد تومان به دفع آب‌های سطحی اختصاص می‌داد که در دوره ما بالغ‌بر ۹۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شد.

باباپور گفت: بعد از سیل‌های ویرانگر اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، خوزستان دچار آسیب‌هایی شد و مسئولان باید قبل از بروز این مشکلات چاره‌جویی می‌کردند که این کار نیز انجام نشد و خوزستان هم به عنوان یکی از استان‌های پایین‌دست دچار مشکلات شد.

وی بیان کرد: ماندگاری آب در مناطق دو، چهار و ۶ شهرداری اهواز سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۱ روز بود که شورای شهر در این زمینه کمیته‌ای برای رفع معضل آب‌گرفتگی‌ها در اهواز تشکیل داد و جلسات بسیاری را با کارشناسان آبفا برگزار کرد.

عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد :۴۸۰ نقطه ریزشی و بحرانی در اهواز وجود دارد که ۵۷ نقطه آن فوق بحرانی و به عنوان اولویت برای این کمیته تعیین شد؛ همچنین ۲۷ نقطه برای انجام اقدامات لازم به شهرداری واگذار، ۲۳ نقطه مشترک به شهرداری و آبفا به صورت مشترک و مابقی نیز به آبفا واگذار شد.

باباپور در واکنش به اینکه با وجود مشکلات بسیار در شهر از جمله آسفالت معابر ولی شهرداری اهواز همیشه پروژه‌های جدید را از جمله میدان دانشگاه چمران کلنگ زنی می‌کند که باعث مشکلات در حمل‌ونقل عمومی می‌شود، بیان کرد: قطعاً هر پروژه‌ای اجرا می‌شود، جزو اولویت‌های شهرداری است.

وی در واکنش به این سوالات که چرا جلسات استیضاح شهردار اهواز به صورت غیرعلنی و یا چرا شورا در مقام نظارت آنگونه که باید با کم‌کاری‌های شهرداری برخورد نکرده است، عنوان کرد: هر طرح سؤالی با هدف استیضاح نیست و برخی از اعضای شورای شهر در جلسات طرح سوال به این نتیجه رسیدند که شهرداری اهواز به اندازه توان خودش کار کرده است؛ البته شورای شهر در این مدت به عنوان نظارت‌کننده تذکرات لازم را در این زمینه داشته است.

عضو شورای شهر اهواز تأکید کرد: شدت بارندگی‌ها به عنوان یکی از مبنای اصلی طرح ضربتی جمع آوری آب‌های سطحی در اهواز تأثیرگذار است؛ به عنوان نمونه بارندگی بین ۷۰ تا ۸۰ میلی‌متر اگر در ۴۸ ساعت باشد، این طرح جوابگو خواهد بود ولی اگر در چند ساعت چنین حجم بارندگی داشته باشیم دیگر جوابگو نیست.