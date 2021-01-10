به حریری اعتماد نداریم/ اسرائیل خواستار فروپاشی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد لبنان در نشست خبری گفت: نظام سیاسی لبنان مقدس نیست و قابل توسعه است، نظام مالی نیز وحی منزل نیست و می‌توان آن را از وام گیری با بهره بالا به سرمایه گذاری با بهره کم تغییر داد، اقتصاد رانتی کشور قطع مسلم نیست و می‌توان آن را به تولید تبدیل کرد. اقتصاد لبنان کوچک است و به محض اینکه دو گزینه سلامت و اعتماد به آن بازگردد، به حرکت درمی‌آید.

وی با بیان اینکه دولت باید در همه زمینه‌ها تصمیمات مهمی اتخاذ کند، افزود: آن‌ها از ما می‌خواهند که وکالت نامه سفید برای او امضا کنیم و معتقدند که رئیس جمهوری فقط نویسنده است. حتی در قانون اساسی طائف، رئیس جمهوری با موافقت نخست وزیر حکم دولت را صادر می‌کند.

وی افزود: چگونه یک لبنانی آگاه می‌تواند به تسلیم در برابر اسرائیل فکر کند؟ آنچه پیشنهاد می‌شود تسلیم است و نه صلح نیست و آنچه ارائه میشود دستورالعمل و نسخه جنگ داخلی و چندپارگی کشورهای اطراف به ویژه لبنان به دلیل همزیستی مسلمانان و مسیحیان است. محاصره تحمیل شده به لبنان نتیجه گزینه‌هایی است که علیه رژیم اسرائیل انتخاب کرده است، اسرائیل می خواهد مسیحیان منطقه را ترک کنند.

به گفته باسیل، لبنان باید سیاست‌های اصلاح را بدون دیکته کردن‌های خارجی که علیه منافع کشور است، پیاده کند تا اعتماد جامعه بین‌الملل را نسبت به خود احیا کند. هرکس که فکر می‌کند با تقسیم منطقه لبنان سالم می‌ماند در توهم است و هرکس که فکر می‌کند با تقسیم لبنان او سالم می‌ماند و قوی می‌شود، متوهم است.

باسیل در ادامه گفت: امکان ندارد یک فرد لبنانی آگاهی باشد که بخواهد شروط رژیم صهیونیستی را به این بهانه که ما دیگر خسته شده‌ایم و صلح می‌خواهیم بپذیرد. چرا که آنچه مطرح شده صلح نیست، تسلیم است، یک نسخه برای جنگ داخلی، تجزیه و انحلال است. امکان ندارد یک فرد لبنانی آگاهی باشد که بخواهد شروط رژیم صهیونیستی را به این بهانه که ما دیگر خسته شده‌ایم و صلح می‌خواهیم بپذیرد. چرا که آنچه مطرح شده صلح نیست، تسلیم است، یک نسخه برای جنگ داخلی، تجزیه و انحلال است

وی افزود: چه کسی می‌گوید ما صلح نمی‌خواهیم؟ ما هم خواستار صلح هستیم و به فکر دشمنی با کسی نیستیم اما خواستار صلح واقعی مبتنی بر عدالت و پس گیری حقوق هستیم که در آن تشکیل کشور فلسطین و بازگشت آوارگان جا داشته باشد.

باسیل با اشاره به اینکه اتفاقات لبنان در مقابل رژیم اسرائیل در طول سال‌های گذشته هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد، افزود: من از خودم می‌پرسم چطور ممکن است لبنانی وجود داشته باشد که هزینه‌هایی که ۷۳ سال پیش به خاطر فلسطین پرداخته است، نفهمد. این هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد زیرا در سال‌های ۴۸، ۶۷، ۷۳، ۷۵، ۷۸ و ۸۲ حزب اللهی وجود نداشت و این حزب پس از جنگ سال ۸۲ و حمله به لبنان ایجاد شده است.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان افزود: محاصره تحمیلی بر ما اهرم فشاری است که ما نیز با عملکرد بد و فساد خود و عدم آگاهی بر افزایش بار ناشی از این محاصره کمک کردیم، محاصره اهرم فشاری است تا ما حضور آوارگان را بپذیریم و با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بدون پس گیری حقوق و بدون حفاظت از منابع و درآمدهای خود به ویژه انرژی گاز موافقت کنیم. درست است که فساد فاجعه بار و سیستم سیاسی و اقتصادی وجود دارد که کشور را به ستوه آورده است اما برخی می‌خواهند محاصره مالی، انفجار بندر بیروت، بحران سوریه، حملات تروریستی و تجاوزات اسرائیل را به فراموشی بسپارند و همه اینها جزء طرح براندازی دولت است.

وی افزود: من از خودم می‌پرسم چگونه ممکن است یک لبنانی آگاه وجود داشته باشد که به فکر تسلیم در برابر شرایط رژیم اسرائیل باشد. همانطور که اعتماد بین دولت و مردم لبنان در سال ۲۰۱۹ شکسته شد، امیدواریم که اول، این اعتماد با مبارزه با فساد در سال ۲۰۲۱ بازگردد و دوم محاصره بین المللی با انجام اصلاحات سیاسی که بتواند اعتماد جامعه جهانی را بدون اینکه تحت الشعاع دیکته‌های سیاسی خارج از کشور که ضد منافع ملی است قرار گیرد، شکسته شود.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان با بیان اینکه قاعده صلاحیت فقط توسط نخست وزیر شکسته نشد بلکه توسط وزرا نیز شکسته شد، افزود: بنابراین ترکیب یک وزیر برای دو وزارتخانه از جمله امور خارجه و کشاورزی یا امور اجتماعی و محیط زیست، به چه معناست؟

همه واکسن‌های کرونا باید در لبنان موجود باشد

وی در این نشست خبری با ابراز امیدواری به اینکه کرونا در سال ۲۰۲۱ از بین برود خواستار تنوع بخشیدن به واردات واکسن‌های این بیماری از غرب و شرق شد و افزود: همه واکسن‌های کرونا باید در لبنان موجود باشد تا مردم آزادی انتخاب داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که با مبارزه با فساد و انجام اصلاحات و نیز توقف محاصره بین‌المللی اعتماد مجدداً میان دولت و مردم حاکم شود.

باسیل گفت: دستاورد درگیری‌های منطقه برای لبنان خسارت و خرابی است و ما امیدواریم تفاهم و آشتی در راستای منافع لبنان برقرار شود. آمریکای دشمن با ایران در زمان ترامپ دستاوردی برای اسرائیل داشت که تل‌آویو در طول ۷۰ سال به این دستاوردها نرسیده بود در حالی که آمریکا در زمان باراک اوباما تا حدی ثبات را در منطقه حاکم کرد و امیدواریم در دوره جو بایدن هم سیاست گفت‌وگو و مذاکره حاکم شود چرا که مصلحت منطقه و لبنان در آن است.

وی افزود، وجود درگیری و اختلاف در شورای همکاری خلیج فارس به لبنان و توازن روابط این کشور با سایر کشورها ضرر می‌زند در حالی که وجود صلح و آشتی در این شورا موجب می‌شود لبنان در آسودگی باشد و علیه دیگری موضع گیری نکند. امید است کشورهای عربی نیز حول محوری واحد یعنی پس گیری حقوق عرب‌ها، حمایت از مساله فلسطین و کمک به لبنان متحد شوند امید است کشورهای عربی نیز حول محوری واحد یعنی پس گیری حقوق عرب‌ها، حمایت از مساله فلسطین و کمک به لبنان متحد شوند . همچنین صلاح لبنان در این است که با سوریه دوست باشد و آوارگان سوری به خاک خود بازگردند.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفت: ما با ابتکار فرانسه موافقت کردیم که دولت متخصصان (تکنوکرات) از رئیس تا وزرا تشکیل شود و با کنار رفتن مصطفی ادیب موافقت شد تا پایگاه مردمی اجازه دهد اما پایگاه متخصصین (تکنوکرات‌ها) اجازه نمی‌دهد. پس صلاحیت نخست وزیر مکلف بر چه اساسی است؟

وی با بیان اینکه قاعده صلاحیت فقط توسط نخست وزیر شکسته نشد بلکه توسط وزرا نیز شکسته شد، افزود: بنابراین ترکیب یک وزیر برای دو وزارتخانه از جمله امور خارجه و کشاورزی یا امور اجتماعی و محیط زیست، به چه معناست؟

باسیل گفت: با ابتکارعمل فرانسه درمورد تشکیل دولت متخصص موافقت کردیم اما در دولت سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان تخصص و متخصصانی دیده نمی‌شوند نه در سطح نخست وزیر و نه در سطح وزرا. هر بار که حریری با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دیدار می‌کند فهرست جدیدی از کابینه و متفاوت از دیدار قبلی را ارائه می‌دهد این نشان می‌دهد که او در کار خود جدی نیست و موضع ثابتی ندارد. مثلاً از اول با عون قرار گذاشت که وزیر کشور و دادگستری را میشل عون انتخاب کند اما وقتی با قاضی صوان، مسؤول پرونده انفجار بیروت دچار مشکل شد به همه اعلام کرد که چنین حقی به عون نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ما به سعد حریری در انجام اصلاحات اعتماد نداریم و رویکرد سیاسی وی را مسؤول وضعیت سیاسی، اقتصادی و مالی کشور می‌دانیم ما به سعد حریری در انجام اصلاحات اعتماد نداریم و رویکرد سیاسی وی را مسؤول وضعیت سیاسی، اقتصادی و مالی کشور می‌دانیم. چطور به او و اعضای کابینه‌ای که حریری نمی‌خواهد حتی یکی از آنها را تغییر دهد و می‌خواهد همان سیاست دهه ۹۰ را در پیش بگیرد اعتماد کنیم و کشور را به او بسپاریم. ما قبل از ماموریت حریری برای تشکیل دولت و پس از آن اعلام کردیم که تمایلی برای حضور در دولت و انتخاب وزیران متخصص نداریم اما به دولتی که ترکیب قابل قبولی داشته باشد و به اصول قانون اساسی و اصول کنوانسیون احترام بگذارد، رای اعتماد می‌دهیم. نه تمایل داریم و نه صلاح است که در دولت باشیم و این مساله را به فرانسه، میشل عون و جنبش امل و حزب الله اطلاع داده‌ایم.

باسیل با بیان اینکه لبنان به سیستم اقتصادی و مالی جدیدی نیاز دارد، در پایان گفت: ما متعلق به همه ملت لبنان هستیم در برابر هر خطری از همه آنها دفاع کنیم، ما در لبنان می‌مانیم و چیزی یا کسی نمی‌تواند ما را از سرزمین ما بیرون کند.