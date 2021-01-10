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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۲۸

فرماندار خاتم:

درخواست تامین اعتبار ۳ مجتمع آبرسانی در خاتم

درخواست تامین اعتبار ۳ مجتمع آبرسانی در خاتم

یزدـ فرماندار خاتم گفت: با توجه به اینکه برخی روستاهای خاتم در معرض خطر خشکسالی قرار گرفته‌اند، درخواست تامین اعتبار سه مجتمع آبرسانی در روستاهای این شهرستان را داریم.

جواد میربهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان خاتم با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار نفر در جنوبی‌ترین نقطه استان یزد واقع شده است، اظهار داشت: ۴۰ درصد جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می کنند.

وی افزود: اقتصاد این شهرستان بر پایه کشاورزی و دام استوار است و تمام روستاها و ۱۶۰ پارچه آبادی این منطقه مولد هستند و نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی و دامی استان دارند اما متاسفانه در سال‌های اخیر بر اثر خشکسالی‌های متمادی، آب سفره‌های زیرزمینی به ویژه میزان دبی چاه‌های آب شرب به شدت کاهش یافته است.

فرماندار خاتم ادامه داد: رونق گرفتن کسب و کارهای خرد روستایی سبب بازگشت بخشی از جمعیت روستاها شده و این امر سبب شده تا در تامین آب شرب برخی روستاها با مشکلاتی مواجه باشیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس رفع مشکل کمبود آب و تامین آب شرب پایدار یکی از نیازها و مطالبات اصلی مردم مناطق روستایی خاتم است.

میربهبودی یادآور شد: با توجه به اینکه در تابستان امسال مسئولان ناچار به جیره بندی آب در برخی مناطق این شهرستان شدند، تکمیل سریع‌تر مجتمع‌های آبرسانی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار خاتم گفت: درخواستی به مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر تامین اعتبار سه مجتمع آبرسانی داده شده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

وی این مجتمع‌ها را شامل مجتمع آبرسانی شهریاری بختیاری، فتح آباد و چاهک اعلام کرد.

کد مطلب 5118943

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