تغییر باورها عاملی مهم در ورزش همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، عبدالحمید احمدی در چهلمین جلسه کمیسیون فرهنگی و تربیت بدنی ورزش کشور با بیان اینکه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با مشارکت گسترده جامعه ورزش در برنامه‌ها و بخش‌های مختلف برگزار و شهادت، یاد و نام ماندگار وی گرامی داشته شد.

وی اظهار داشت: این علاقه و شیفتگی نسبت به شهید زنده یاد سلیمانی، در ورزش قابل توجه است و در سال گذشته از روز شهادت سپهبد سلیمانی اقدامات زیادی جهت نکوداشت این نام و ابراز علاقه و احترام جامعه ورزش به سردار سلیمانی را شاهد بودیم.

عبدالحمید احمدی افزود: از سال گذشته اقدامات بسیاری به نام سردار سلیمانی گره خورد که حائز اهمیت بود و هر سازمان و منطقه به تناسب و فراخور شرایط علاقه خود را به سردار سلیمانی ابراز و در موقعیت‌ها و مناسب‌های مختلف نام و یاد این بزرگ مرد ایران اسلامی را گرامی داشتند. از جمله در روستاهای دورافتاده اصرار و تمایل بسیاری برای ثبت نام شهید سلیمانی در افتتاح پروژه‌ها و برگزاری رویدادها وجود داشت و پویش‌های کمک مومنانه فدراسیون‌ها به نام سردار سلیمانی برگزار شد که امیدوارم جامعه ورزش گام‌های بلندتری در این زمینه برداشته و نسبت به این شهید بزرگوار ادای دین کند.

او خاطر نشان کرد: هیات‌های ورزش استانی، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌ها برای گرامیداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برنامه‌های خوبی اجرا کردند و در این بین چند فدراسیون برنامه جامع‌تر و گسترده‌تری داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد. مراسم سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی در فدراسیون جانبازان و معلولین با امضا و رونمایی میثاق نامه جامعه ورزش با سردار سلیمانی همراه بود و همچنین در این روز از خانواده شهید زمانی نیا تجلیل شد.

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به برگزاری مراسم یاد و گرامیداشت سردار سلیمانی در فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: فدراسیون هندبال همزمان با لیگ هندبال یاد واره شهید پورجعفری، که همرزم شهید سلیمانی بود، مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سلیمانی را برگزار کرد و پویش کمک مومنانه فدراسیون بسکتبال نیز به شکل باشکوهی برگزار شد و امیدوارم این برنامه‌ها در جهت تأسی به منش و مرام شهید سلیمانی همواره ادامه داشته باشد و بتوانیم مکتب سلیمانی را در ورزش نهادینه و عزت، خلوص، روحیه خدمت گذاری، صفای باطن و معنویت قابل تامل وی را در مردم ترویج کنیم.

احمدی در بخش دیگری از سخنانش تصویب برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی را یادآور شد و گفت: یکی از موضوعات جدی در حوزه فرهنگی ورزش همگانی چگونگی همگانی و نهادینه کردن ورزش در زندگی مردم است. چهار رکن برای توسعه ورزش همگانی وجود دارد و نخستین آن فرهنگ سازی است که باید دانش و فرهنگ مردم را برای ورزش کردن با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور ارتقا دهیم.

وی تغییر باورها را عاملی بسیار مهم برای ورزش کردن عموم جامعه عنوان و بیان کرد: برای تحرک و سوق هموطنان به انجام فعالیت‌های بدنی نیاز به هم افزایی بین همه دستگاه‌های کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش و همه بخش‌هایی که به نحوی در فرهنگ سازی نقش دارند، بود و برای تحقق این مهم مراحل برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی در شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و ماه گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سند برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی رونمایی شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه بخش‌ها فعالیت ویژه ای خواهند داشت، کارگروه ورزش و جوانان تشکیل شده است و برنامه‌های گسترده و موثری را جهت بزرگداشت ایام شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار خواهیم کرد.

احمدی به ظرفیت قابل توجه شهرداری‌ها در توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و افزود: برای مشارکت مردم در ورزش همگانی اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها استفاده شود. تخصیص بودجه برای ورزش همگانی به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده و شهرداری تهران با اقدامات خوبی که انجام داده، الگوی خوبی برای تسری ورزش همگانی در کلان شهرها و شهرها است.

در این نشست که با حضور سید کمال پیمبری رئیس اداره تربیت بدنی نیروهای مسلح، امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری و سایر اعضا کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش نهادهای ذی ربط برگزار شد، علیرضا پاکدل گزارش عملکرد فرهنگی فدراسیون هندبال و شروین اسبقیان طرح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ورزش جانبازان و معلولان را ارائه کرد.