یکجانبه گرایی آمریکا مدیریت مسائل بین المللی را خدشه دار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مارکوس لایتنر، سفیر کنفدراسیون سوئیس در ایران بعد از ظهر امروز با حجت الاسلام علیرضا سلیمی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- سوئیس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

سلیمی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و سوئیس مناسبات دو کشور را مبتنی بر احترام متقابل میان دو کشور خواند و گفت: سوئیس به عنوان کشوری بی‌طرف همواره به دنبال حفظ استقلال دیگر کشورها بوده است، از این رو انتظار داریم مواضع سوئیس در عرصه بین‌المللی متفاوت از دیگر کشورهای اروپایی باشد و بر اساس سیاست بی‌طرفانه خود واقعیات ایران را به مردم جهان انعکاس دهد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و سوئیس به نقش مؤثر روابط پارلمانی در تقویت همکاری‌های دو کشور اشاره کرد و گفت: معتقدیم دیپلماسی پارلمانی تأثیر به سزایی در گسترش روابط دوجانبه و رفع موانع احتمالی دارد.

وی افزود: سطح همکاری‌های پارلمانی، در شرایط حاضر متناسب با روابط خوب دو کشور نیست و امیدواریم در این زمینه تلاش‌های بیشتری صورت پذیرد.

سلیمی در بخش دیگری بیان کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران، یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان تلاش جهت مساعدت به دولت و پیدا کردن سازوکار مناسب برای تقویت ارتباط با دیگر کشورها و کاهش مشکلات و نارسایی‌های احتمالی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از جمله خروج از برجام و ترور شهید سردار سلیمانی گفت: یک جانبه گرایی آمریکا در مواجهه با موضوعات بین‌المللی و اقدامات خارج از موازین و قواعد بین‌المللی، نه تنها موجب بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه شده است بلکه تلاش‌های جامعه جهانی از جمله اروپا را در مدیریت مسائل بین‌المللی خدشه دار کرده است.

وی در ادامه با اشاره به ترور شهید دکتر فخری زاده دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان، مسئولیت اینگونه اقدامات تروریستی را متوجه رژیم صهیونیستی با حمایت دولت آمریکا دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در خط مقدم جبهه مقابله با تروریسم بوده و پیوسته نقش سازنده‌ای در ایجاد صلح و ثبات و آرامش در منطقه ایفا کرده است. انتظار داریم کشورهای مستقل از جمله سوئیس، به این تلاش‌ها ارج نهاده و در جوامع بین المللی از حقوق ملت ایران دفاع نماید.

سلیمی در پایان این دیدار با اشاره بر همکاری برخی از شرکت‌های سوئیسی در دوران تحریم با کشورمان بر گسترش و توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید نمود.

مارکوس لایتنر: روابط ایران و سوئیس مبتنی بر حسن اعتماد است

مارکوس لایتنر نیز در این دیدار روابط دو کشور را دوستانه و دیرینه خواند و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و سوئیس مبتنی بر حسن اعتماد است و این برای ما بسیار حائز اهمیت است.

سفیر سوئیس در تهران با اشاره به مناسبات و سفرهای مقامات پارلمانی و دولتی دو کشور طی دوره‌های متوالی، بر تداوم و گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بازرگانی تأکید نمود.

وی همچنین تقویت دیپلماسی پارلمانی را عاملی مهمی در رشد و گسترش روابط دو کشور دانست و گفت تلاش خود برای ارتقا سطح همکاری‌های پارلمانی به کار خواهد گرفت.