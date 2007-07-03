ابلاغ بخشنامه پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه و بی خبری مدیر کل امور دانشجویان کشور !

به گزارش خبرنگار مهر، پس لرزه های پخش اخباری مبنی بر تصمیمات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه هنر تهران و تجمع در مقابل دفتر رئیس این دانشگاه خود را نشان داد.

دکتر حسن مسلمی نایینی مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم که پیش از این به عنوان یک مدیر وزارت علوم توجه ویژه ای به دانشجویان داشته و علاوه بر بازدیدهای قابل توجه از خوابگاه های دانشجویی در میان دانشجویان به عنوان یک امین در وزارت علوم محسوب می شود (امکان تماس دانشجویان با شماره تلفن همراه به راحتی وجود دارد)، با ابراز بی اطلاعی از تصمیمات اخیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی از نیمسال آینده گفت : صندوق رفاه دانشجویان به کلیه دانشگاهها بخشنامه کرده است که اداره کل امور دانشجویان داخل نسبت به امور خوابگاهها، تغذیه، ایاب و ذهاب، بیمه و وام هیچ گونه مسئولیتی ندارد. در واقع آنها بخشنامه کرده اند که مدیر کل امور دانشجویان در این موارد دخالتی نباید بکند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در پاسخ به این سوال که "تدابیر اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در قبال رفتارهای متفاوتی که ممکن است از سوی دانشجویان بروز پیدا کند، چیست؟"، گفت: با توجه به مکاتبه ای که صندوق رفاه دانشجویان با دانشگاهها داشته است اداره کل دانشجویان داخل هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

به گزارش مهر، برخی از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که البته خواستار آن شده اند، نامی از آنها برده نشود نیز از عدم رضایت معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها نسبت به تصمیم اخیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خبر می دهند.

مشاور رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز به مهر گفت: پیش از این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی اقدام به پرداخت اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی می کردند اما اکنون صندوق رفاه تصمیم گرفته است تا هزینه ها را حین اشتغال به تحصیل از دانشجویان دریافت کند.

مسعود بنی اسد خاطرنشان کرد: یک عده هستند که توانایی پرداخت نقدی اجاره بها را دارند اما عده ای که ندارند مشمول وام اجاره بها می شوند و صندوق پیش بینی های لازم را کرده است. افرادی که از وام اجاره بها استفاده می کنند پس از فارغ التحصیلی به پرداخت بدهی خود اقدام خواهند کرد.

مشاور رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دو برابر شدن اعتبارات وام خوابگاه خبر داد و افزود : حداقل 50 درصد کل دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم می توانند تحت پوشش وام خوابگاه قرار گیرند.

سید جواد موسویان عضو شورای صنفی دانشگاه هنر تهران در خصوص اخذ اجاره بهای نقدی از ساکنان خوابگاههای دانشجویی، از صندوق رفاه دانشجویان خواستار شد تا زمینه های استرس دانشجویان را فراهم نکند و گفت: تصمیمات معمولا غیر کارشناسی و بدون توجه به موقعیت مالی دانشجویان است.

مطهره مزاری دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) نیز در گفتگو با مهر گفت: دانشجو هنوز مصرف کننده است و اینکه اجبار کرده اند، اجاره بهای سکونت در خوابگاههای دانشجویی به صورت نقدی در ضمن تحصیل پرداخت شود، صرفا بر دانشجو و خانواده های دانشجویان فشار وارد می کند.

وی خاطر نشان کرد: برخی از دانشجویان توان پرداخت اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی به صورت نقدی را ندارند اما با فشار باید این کار را انجام دهند. قطعا صندوق رفاه در تصمیماتش تجدید نظر خواهد کرد زیرا افرادی که در حوزه های رفاهی دانشجویان فعالیت دارند به خوبی می دانند که تصمیمات مختلف بازتاب های مختلفی در پی دارد.

نه تنها دانشجویان نسبت به تصمیم صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی معترض هستند بلکه مسئولین در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران در پی مکانیسمی هستند که بتوانند در شورای دانشگاه به نقد و بررسی آنچه که صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاهها ابلاغ کرده است، بپردازند.

به گزارش مهر، نگرانی دانشجویان در کنار اطمینان خاطر صندوق رفاه دانشجویان از تصمیماتی که اخذ کرده است، می تواند نگاه ما را معطوف کند به اول مهر ماه، به آنچه که در آینده و در عمل رخ می دهد !