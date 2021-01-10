به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین تسخیری یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت یاد وخاطره سردار دل‌ها و ابومهدی المهندس و شهید هسته‌ای کشور، اظهار داشت: نباید در فتنه‌ها راه را گم کنیم، یا در انتخابات فریب شعارها و یا اینکه در مذاکرات فریب لبخندها نخوریم چرا که بصیرت برای سربلند بیرون آمدن از فتنه‌ها امری مهم است.

وی با بیان اینکه عصر مامون و دوران ولیعهدی امام رضا (ع) عصر پیچیده‌ای بوده است، افزود: مامون بسیار زیرک قرار بود کاری را انجام دهد که خلفای بنی امیه و بنی عباس در رابطه با ولایت نتوانستند انجام بدهند و می‌خواست بابل ولایت را برای همیشه ببندد درحالی که پیامبر (ص) مژده مهدی موعد را داده است.

وی با اظهار اینکه هدف دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا با مبارزه با اسلام و انقلاب اسلامی و نیز مبارزه با اصل ولایت فقیه است، اما در براندازی تاکتیک‌های آن‌ها متفاوت است.

دشمن با لبخند زدن قصد فریب مردم را دارد

حجت الاسلام تسخیری با عنوان اینکه باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا با زبان فارسی و با لبخند به مردم ایران عید را تبریک می‌گوید افزود: اگر مراقب نباشیم دشمن با لبخند مردم را فریب داده و مسلط می‌شود و برای همیشه مردم را نابود کند، چون با خشونت، با ماشین جنگی نتوانست مردم را شکست دهد، لذا این بار با لبخند و با قدم زدن مردم را فریب می‌دهد در این زمان بصیرت لازم است.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه درسپاه کربلا با بیان اینکه طبق فرمایش آیت الله جوادی آملی اگر برای انقلاب اسلامی حادثه‌ای اتفاق بیفتد برای همیشه اسلام تمام می‌شود، افزود: دشمن دارای برنامه و توطئه علیه انقلاب است و مسئول مرکز راهبردی مهم در آمریکا رسماً اعلام می‌کند که موضوع ما با جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ای نیست بلکه نوع مدل حکومت جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام تسخیری با اظهار اینکه دشمن به این نتیجه رسید با عَلَم یهود و صهیون نمی‌تواند در برابر اسلام بایستد، گفت: سعی می‌کند با پرچم الله بیاید، فرد انقلابی ضد انقلاب شود تا یک انقلاب را بزند فلذا این‌ها خطرناک است.

بیشترین هجمه‌ها علیه رهبری است



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا بابیان اینکه ولایت مغز متفکر و متحرک اسلام است و اگر بتوانند ولایت را زمین گیر کنند، موفق شدند، گفت: امروز بیشترین حمله به سمت ولایت فقیه است و افرادی مثل امجدها که ۴۰ سال در حوزه علمیه درس می‌خواند، یک کلمه حرف نمی‌زند، اما بعد از ۴۰ سال علیه رهبری حرف می‌زند.

وی تصریح کرد: دشمن می‌گوید اگر بتوانیم ولایت را بزنیم می‌توانیم بر ملت مسلط بشویم. تا زمانی که رهبری و ولایت است ما نمی‌توانیم.



وی با بیان اینکه در عصر حاضر به خاطر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چه خیانت‌های که رخ نداد، افزود: عده‌ای دلار را در دست گرفتند و ساعت به ساعت آن را افزایش دادند و سبب تورم شدند و بعد همین افراد مردم را برای رأی گرفتن فریب می‌دهند و با دوقطبی سازی جامعه، دوقطبی صلح و جنگ، رأی می‌آورند و وقتی رأی آوردند، برگرده مردم با مشکلات اقتصادی فشار می‌آورند.

حجت الاسلام تسخیری با تاکید براینکه باید مسائل را شود و نباید انقلاب را به دست نااهلان بسپاریم، گفت: اگر به دست نااهلان بیفتد با کلمات زیبا در وسط جامعه شعارهای زیبا می‌دهند اما عملکرد آمریکایی و غربگرایی دارند.

وی با اشاره به سند اقتصادی مقاومتی و عدم اجرای آن گفت: بیزاری جستن از کسانی که انسان‌های بی تدبیر و بیخرد را در پست‌های کلیدی قرار می‌دهند، مسئله بسیا. مهمی است و برائت جویی از افراد رانت خوار و کسانی که خود را بر مردم مقدم می‌دانند، نیز اصل مهمی است.