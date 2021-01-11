آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه شهر لنگرود، رودسر و ماسال شهرهای پر خطر گیلان از نظر شیوع بیماری کرونا هستند، اظهار کرد: چند روزی است شیب منحنی مبتلایان در این سه شهر رو به افزایش است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه نگران وضعیت شهرهایی هستیم که از زرد به وضعیت قرمز کرونایی برسند، افزود: با توجه به جمعیت اندک شهرهای استان گیلان با یکی دو بستری رنگ وضعیت کرونایی شهرها تغییر میکند.
وی با اشاره به تمهیدات ویژه پزشکی در سه شهر پر خطر گیلان، گفت: نمونهگیری و تست سریع و رایگان در این شهرها افزایش یافته که با مثبت شدن تست کرونا شهروندان اقدامات ویژه در دستور کار قرار گیرد.
حیدرزاده با تاکید بر اینکه افرادی که تمایل به نمونهگیری دارند میتوانند با ارتباط با سامانه ۴۰۳۰ و یا ورود به سامانه مندرج در سایت دانشگاه گیلان مراجعه کنند، افزود: برای تشخیص وضعیت افراد و نمونهگیری هیچ گونه هزینهای دریافت نمیشود.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۷۰ بیمار کرونایی در بیمارستانهای گیلان بستری هستند، تصریح کرد: این تعداد در مقایسه با یک ماه گیلان در وضعیت بهتری قرار گرفته است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه آمار مبتلایان در گیلان در یک شرایط ثابت باید به زیر صد نفر برسد، اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۲ بیمار کرونایی جدید در بیمارستانها بستری شدهاند که ۱۸ نفر در شرایط نامساعد این بیماری قرار داشته و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.
حیدر زاده از شهروندان خواست با رعایت پروتکلهای بهداشتی به کمک کادر درمان جهت مهار بیماری کرونا بپردازند، افزود: بیش از صد نفر از بیماران کرونایی گیلان در بخش مراقبتهای ویژه بستری اند.
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