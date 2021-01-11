بازگشایی مدارس و شروع آموزش حضوری از بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان گوهری راد با اشاره به مصوبه ستاد استانی پیشگیری از کرونا اظهارکرد: بر طبق مصوبه این ستاد مهدهای کودک و پیش دبستانی ها استان با حداکثر ۱۰ نفر مجاز به فعالیت خواهند بود.

وی در خصوص بازگشایی مدارس هم گفت: از اول بهمن ماه، دانش‌آموزان پایه اول و دوم دبستان در مناطق زرد و آبی با بازگشایی مدارس به کلاس درس خواهند رفت یعنی فقط این دو گروه از دانش‌آموزان کلاس حضوری دارند و کلاس‌های شایستگی فنی دانش‌آموزان هنرستانی هم در مناطق زرد و آبی برگزار خواهد شد،

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان بیان کرد: همچنین در مدارسی که تعداد دانش‌آموزان کمتر از ۵۰ نفر است که عمدتاً در مناطق روستایی و عشایری مستقر هستند در وضعیت آبی، بازگشایی مدارس را داریم، کلاس‌های درس حضوری بر اساس شیوه نامه های ابلاغی وزارت که در روزهای آتی وصول خواهدشد برگزار می‌شود و مدارس کاملاً باز خواهند بود.