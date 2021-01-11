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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۸:۳۶

رئیس پلیس فتا استان ایلام خبر داد؛

شناسایی و دستگیری مأمور قلابی پلیس فتا در ایلام

شناسایی و دستگیری مأمور قلابی پلیس فتا در ایلام

ایلام-رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی و دستگیری نوجوان ۱۸ ساله که خود را در شبکه های اجتماعی از مأموران پلیس فتا معرفی کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمالی اظهار کرد: در پی رصدهای کارشناسان این پلیس صفحه‌ای جعلی با مشخصات پلیس فتا استان در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال سوء استفاده‌های احتمالی گرداننده صفحه از شهروندان موضوع کار در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

جمالی گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم ۱۸ ساله در یکی از شهرستان‌های تابعه شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به اینکه متهم در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف و با تکمیل تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت، بیان کرد: متهم انگیزه خود را مشکلات شخصی و ترساندن برخی افراد عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: خانواده‌ها مراقب فرزندان خود در فضای مجازی باشند و به صورت مستمر فعالیت‌های آنان را زیر نظر داشته باشند.

کد مطلب 5119084

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