به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست کمیته قرآنی ستاد دهه فجر استان سمنان که به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود و با حضور اعضا و فعالان قرآنی استان و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه برنامه‌های دهه فجر سال جاری به دلیل شیوع کرونا در بستر مجازی و حقیقی برگزار می‌شود، بیان کرد: برنامه‌ها در واقع تلفیقی از هر دو نوع خواهند بود.

وی با بیان اینکه این امر سبب می‌شود تا مؤسسات و خانه‌های قرآنی و فعالان این حوزه حتماً در بستر مجازی فعالیت خود را آغاز و یا گسترش دهند، افزود: بستر مجازی، فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی و قرآنی به خصوص تطبیق آن با زندگی امروز و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خواستار انسجام بخشی به برنامه‌های حوزه قرآنی ستاد دهه فجر استان شد و گفت: انسجام وقتی در کار باشد، اطلاع رسانی برنامه‌های قابل اجرا و کیفیت کار نیز افزون خواهد شد و از سوی دیگر ما می‌توانیم در جذب مخاطبان نیز مثمر ثمر واقع شویم.

شکری با بیان اینکه می‌بایست از تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر چه در بستر مجازی و چه حقیقی به کارگیری، گفت: برنامه‌ها تلفیقی از مجازی و حضوری خواهند بود و رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و تمام نکاتی که مصوب ستاد کرونا است نیز الزام دارد اما به هر روی باید دهه فجر نیز با قدرت و گستردگی اجرا شود و از این منظر می‌بایست از فضای مجازی بیشتر کمک گرفت.

وی خواستار استفاده از ظرفیت‌های مردمی مانند هیئت‌های مذهبی، خانه‌های قرآنی شهری و روستایی، مؤسسات و… شد و گفت: برنامه‌های قرآنی برای دهه فجر می‌بایست به زودی به کارگروه‌های مرتبط در ستاد دهه فجر ارسال شود تا بررسی روی آنها صورت گیرد.

شکری با بیان اینکه حضور در صحنه مردم همواره برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی واجب است، گفت: هرچند حضور هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی و گروه‌های تأثیرگذار در مراسم دهه فجر طبیعتاً نیاز و خوب است اما حضور گسترده مردمی به نوعی دیگر معنی پیدا می‌کند حال این حضور می‌خواهد در بستر واقعی باشد یا مجازی؛ بنابراین باید به دنبال فراهم کردن برنامه‌هایی با نیازسنجی مخاطبان و گروه‌های مختلف بود.

محمد دلالی رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست ضمن اشاره به پیشنهادات برگزاری مراسم مختلف از جمله تلاوت، مسابقات و پویش‌های مختلف در بستر مجازی و حقیقی، گفت: برنامه‌های ویژه دهه فجر در زمینه‌های قرآنی تدوین و پس از تصویب کم و کیف اجرای آنها، برای مردم اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش مهر، این دومین نشست کمیته قرآنی ستاد دهه فجر در سال جاری بود.