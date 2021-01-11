استمرار میزبانی آسمان اصفهان ازهوای آلوده/ثبت ۱۰روز با وضعیت قرمز

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار هوای آلوده در کلانشهر اصفهان اظهار داشت: از ابتدای دی ماه تاکنون ۱۰ روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان در اصفهان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه طی سه روز گذشته هوای اصفهان برای عموم ناسالم بوده است، ابراز داشت: امروز نیز شاخص کیفی هوا طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۵۷ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است.
مدیر امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه روز گذشته نیز هوای اصفهان در وضعیت قرمز ثبت شده بود، اضافه کرد: میانگین شاخص کیفی هوا در اصفهان روز گذشته بر روی عدد ۱۵۸ قرار داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت هوا در ایستگاههای احمد آباد ۱۵۸، استانداری ۱۵۹، پروین ۱۷۴ و خرازی ۱۶۷ است، اضافه کرد: کیفیت هوا در همه این مناطق ناسالم برای عموم است.
صادقیان ادامه داد: کیفیت هوا در ایستگاههای رودکی و سگزی به ترتیب با قرار گرفتن بر روی شاخصهای ۱۲۶ و ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
وی در خصوص وضعیت کیفی هوا برای دیگر شهرهای استان اصفهان نیز ابراز داشت: کیفیت هوا در این شاهین شهر و مبارکه به ترتیب با قرار گرفتن بر روی شاخصهای ۹۸ و ۹۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.
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