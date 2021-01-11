به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، مدل جدید این لپ تاپ مجهز به تراشه نسل دهم Core i۵ اینتل و پردازنده گرافیکی MX۳۵۰ جی فورس است.
نمایشگر این لپ تاپ ۱۶.۱ اینچی بوده و دقت آن ۱۰۸۰ پیکسل است. نمایشگر لپ تاپ یادشده ۹۰ درصد از کل سطح قاب بیرونی آن را در بر میگیرد. از جمله دیگر امکانات لپ تاپ یادشده میتوان به ۵۱۲ گیگابایت حافظه اس اس دی NVMe، ۱۶ گیگابایت رم، پرت یو اس بی – سی و سه پرت یو اس بی – ای ، پرت HDMI و حسگر اثرانگشت در زیر دکمه پاور اشاره کرد. باتری این لپ تاپ ۵۶ وات ساعتی است و ۱.۷ کیلوگرم وزن دارد. این لپ تاپ هزار دلاری دارای قابلیت شارژ سریع ۶۵ واتی نیز هست.
این شرکت یک مچ بند ورزشی جدید به نام آنر باند ۶ نیز عرضه کرده که دارای نمایشگر ۱.۴۷ اینچی لمسی AMOLED است و از آن میتوان برای اندازهگیری نرخ ضربان قلب، سطح اکسیژن خون و غیره استفاده کرد. ضد آب بودن و عمر باتری ۱۴ روزه از جمله مزایای این مچ بند ۳۵ دلاری است.
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