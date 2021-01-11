نصب و راه اندازی ۳دستگاه سی تی اسکن دربیمارستانهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده یکشنبه شب در نود و چهارمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا افزود: به منظور تجهیز بیمارستانهای استان، سه دستگاه سی تی اسکن پیشرفته ۱۶ اسلایس به بیمارستانهای سیدالشهدا (ع) و امام خمینی (ره) ارومیه و بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب تحویل داده شده و در حال نصب هستند.
وی درباره بهره برداری از بیمارستان جامع زنان ارومیه ابراز کرد: با راه اندازی و نصب دستگاههای MRI و سی تی اسکن بیمارستان زنان ارومیه، این بیمارستان طی ۱۵ روز آینده وارد چرخه خدمات دهی خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره واحد آزمایشگاهی تشخیص کرونا گفت: یک واحد آزمایشگاه مولکولی تشخیص تست PCR در میاندوآب به منظور تسریع در تشخیص کرونا راه اندازی شد.
وی عنوان کرد: براساس بررسیهای انجام یافته و با کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مسئولین و مردم، باید آمادگی ورود به فاز چهارم بیماری را در استان داشته باشیم.
آقازاده درباره تلاش برای عدم ورود به فاز چهارم بیماری افزود: میبایست همه مسئولین و مردم تلاش کنیم تا وارد موج چهارم بیماری نشویم، زیرا بر اساس بررسیهای اپیدمیولوژی در صورت ورود به موج چهارم بیماری، زمستان سختی در پیش خواهیم داشت.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه بی توجهی به نظارتها و عادی انگاری دو خطر اصلی تثبیت شرایط پایدار کرونا در استان است گفت: اگر برای حفظ شرایط فعلی حساسیت لازم و اقدامات مؤثر انجام نشود موج بعدی کرونا با تلفات بیشتری آغاز میشود.
محمدمهدی شهریاری ادامه داد: به دلیل همراهی مردم چهار شهر چایپاره، سردشت، پیرانشهر و بوکان از وضعیت آبی برخوردار هستند و برای اینکه آمار شهرهای آبی افزایش یابد باید بدور از خستگی و بی تفاوتی، مصممتر از همیشه نسبت به تثبیت و بهبود شرایط اقدام شود.
وی افزود: تالارهای پذیرایی که از جمله صنوفی هستند که متحمل بیشترین خسارت شدهاند با رعایت دستورالعملهای تدوین شده دانشگاه علوم پزشکی فعالیت خود را تا بهمن ماه شروع میکنند.
استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: از ابتدای شیوع کرونا بیشتر مراسمات به صورت غیر قانونی و زیرزمینی و بدون رعایت موارد بهداشتی برگزار میشد و امروز نیز اگر تالارهای پذیرایی دستور العمل های بهداشتی را رعایت نکنند دوباره تعطیل میشوند.
شهریاری با بیان اینکه از مجموع ۲ هزار و ۷۴۴ روستای دارای سکنه در استان در ۴۷ درصد آنها هیچ نمونهای از بیماری کرونا گزارش نشده است گفت: به دلیل تأثیر مثبت تعطیلیها، محدودیت ترددها و رعایت دستورالعملهای بهداشتی وضعیت استان پایدار شده و شاهد کاهش آمار ابتلاء و مرگ بخاطر کرونا هستیم.
شهریاری در خصوص آثار منفی کرونا بر اقتصاد آذربایجان غربی نیز گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته که منطبق بر واقعیت است در ۹ ماهه امسال ۴۸ هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و تولید خسارت وارد شده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در رعایت دستورالعملهای بهداشتی و تهیه ملزومات پیشگیرانه تصریح کرد: دستگاهها موظف هستند که بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مجموعههای تحت کنترل نظارت جدی داشته و ملزومات لازم را نیز برای کارمندان تهیه کنند.
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