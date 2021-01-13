احسان فلاحت‌پیشه کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش در دوران کرونا به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این روزها چشم‌انداز روشنی در تئاتر وجود ندارد و با شرایط موجود نمی‌توان گروهی را دورهم جمع کرد و برای اجرای یک اثر نمایشی برنامه‌ریزی درستی انجام داد چون معمولاً تمرین‌هایی که من برای آماده سازی یک اثر نمایشی دارم چندین ماه به طول می‌انجامد که با این وضعیت و مشخص نبودن تکلیف تئاتر نمی‌توان به این شیوه کار کرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در صورت جدی شدن فعالیت سالن‌های نمایشی نیز تا بخواهیم اعتماد مخاطبان را جلب کنیم زمان زیادی را از دست داده‌ایم. البته مخاطبان حرفه‌ای تئاتر و همکارانمان از این وضعیت خسته شده‌اند و منتظر هستند که فعالیت‌های تئاتری زودتر از سر گرفته شود اما تنها با حضور دوستان و رفقا که چرخ تئاتر نمی‌چرخد و باید دخل و خرج تئاتر به هم بیاید و بازیگران نیز روی صحنه با حضور مخاطبان از لحاظ روانی اقناع شوند.

کارگردان نمایش «ازدواج آقای می سی سی پی» در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: البته وضعیت تئاتر در دوران کرونا برایم به نوعی توفیق اجباری شده که بیشتر در حوزه تصویر کار کنم چون در این مدیوم راحت‌تر می‌توان برنامه‌ریزی کرد. سال‌هاست به صورت شخصی فیلمنامه می‌نویسم و بعضاً در اختیار دوستان نیز قرار می‌دهم اما این بار در صدد هستم که به صورت جدی تر به این حوزه ورود کنم و در صورت فراهم شدن شرایط، کاری را کلید بزنم. فعلاً برنامه‌ریزی برای ساختن فیلم کوتاه را مد نظر قرار داده‌ام و اگر شرایط فراهم شد برنامه‌هایی برای ساخت فیلم بلند نیز دارم.

احسان فلاحت پیشه زمستان ۹۷ نمایش «ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی» به نویسندگی فردریش دورنمات و ترجمه زنده‌یاد حمید سمندریان را با بازی محمدصادق ملک، آرش فلاحت‌پیشه، آرزو نبوت، محمدرضا مالکی، مهدی نصرتی، سیدجواد حسینی و پریسا صنعت‌کار در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بود.