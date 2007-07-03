به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، الین هاوارد اکلوند جامعه‌شناس دانشگاه بوفالو و نویسنده این تحقیق اظهار داشت: اطلاعات تحقیق ما از این ایده که دانشمندان هویتهای دینی خود را در راه آموزش حرفه ای علم به علت کشمکش ذاتی میان علم و دین یا فشار در راه انطباق این دومقوله رها می‌کنند حمایت نکرده است.

وی افزود: درک این امر حائز اهمیت محسوب می‌شود، چرا که ما با مناقشه‌های علمی و دینی بسیاری در رابطه با تحقیقات سلولهای بنیادین و مسئله تکامل رو به رو بوده‌ایم.

این تحقیق که مشروح آن در آخرین شماره مجله مشکلات اجتماعی منتشر شده براساس نظرسنجی از 1646 دانشمند در 21 دانشگاه برجسته و همچنین 271 مصاحبه عمیق با دانشمندان صورت گرفته است. این نظر سنجی از محققان عرصه‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی و سایر عرصه ها صورت گرفته است.

اکلوند از اطلاعات سالهای 1998 و 2004 نظرسنجی عمومی اجتماعی(GSS) استفاده کرد که یک نظر سنجی ملی محسوب می‌شد و از سوی مرکز تحقیقات ملی دانشگاه شیکاگو برای اطلاعات عمومی انجام شد.

اکلوند این اطلاعات را با نتایج یک تحیقی دیگر که با استفاده از اطلاعات نظرسنجی عمومی اجتماعی(GSS) انجام شده مقایسه کرده است.

این تحقیق نشان می‌دهد که 52 درصد دانشمندانی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند اظهار داشته‌اند که هیچ تعلق دینی ندارند درحالی که در نظر سنجی (GSS) این میزان به 14 درصد می‌رسید. از دانشمندان دیندار 15 درصد خود را یهودی معرفی کردند و در نظر سنجی (GSS) دانشمندان یهودی 2 درصد برآورد شده بودند.

در شرایطی که 14 درصد دانشمندان نظرسنجی عمومی اجتماعی(GSS) خود را بنیادگرا یا با رویکردهای تبلیغی معرفی کردند؛ کمتر از 2 درصد دانشمندان در این تحقیق خود را متعلق به این دو گروه می دانند.

دراین میان مشخص شده است که دانشمندان جوانتر بیش از میان سالان یا سالخوردگان در مراسم دینی شرکت کرده و به خداوند ایمان دارند.

اکلوند گفت: اگر این دانشمندان جوان به دینداری خود ادامه دهند، نتایج تحقیقات آینده در این رابطه با تغییرات کلی رو به رو خواهد شد.