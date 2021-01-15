کلاغ پَر در شهر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها مرکز لرستان شاهد نوع جدیدی از مهاجرت است تا کلاغ‌هایی که روزانه به خرم‌آباد سفر می‌کنند، آمارشان رو به افزایش باشد، موضوعی که باید به صورت علمی بررسی شود.

مجید دریکوند کارشناس حوزه محیط زیست در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک گونه جانوری برای ادامه حیات خود نیاز به یک سری مؤلفه دارد، اظهار داشت: در اصطلاح علمی به این موضوع «پناه» گفته می‌شود، به این معنا که جانور جایی باید برای زندگی، جوجه آوری، خوردن غذا… داشته باشد و به حیات خود ادامه بدهد.

«طغیان» کلاغ‌ها در شهر

وی با بیان اینکه اگر اینها برای جانور و گونه فراهم شود، روز به روز جمعیت آن بیشتر می‌شود، عنوان کرد: در مورد کلاغ در خرم آباد هم همین اتفاق افتاده است، در خیلی جاها، خیلی از گونه‌ها «طغیان» می‌کنند.

این فعال حوزه محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه همه گونه‌ها تا جایی که جمعیت آنها نرمال باشد، مفید هستند؛ ادامه داد: پدیده‌ای که برای کلاغ‌ها در شهر خرم آباد اتفاق افتاده، «طغیان» گونه است، این امر مختص به کلاغ نمی‌شود، وقتی جمعیت یک گونه نرمال باشد برای طبیعت مفید است و نقش خود را در زنجیره اکوسیستمی لحاظ می‌کند، اما وقتی زیاد می‌شوند آسیب وارد می‌کنند.

دریکوند، بیان داشت: در مورد کلاغ نیز همینطور است، آسیبی که به درختان می‌زنند، بذری را که به عنوان غذا می‌خورند و… موجب آسیب به طبیعت می‌شوند.

مهاجرت روزانه کلاغ‌ها به خرم آباد

وی با بیان اینکه اگر از کسانی که سنشان بیشتر است، بپرسیم می‌گویند که کلاغ‌ها قبلاً در شهر خرم آباد بودند اما جمعیتشان اینقدر نبوده است، ادامه داد: از کاسب‌های مسیر اصلی شهر خرم آباد اگر بپرسیم، می‌گویند که این کلاغ‌ها در شهر خرم آباد بوده‌اند ولی جمعیت آنها به این میزان نبوده که به این امر «طغیان» جمعیت کلاغ‌ها گفته می‌شود.

این کارشناس حوزه محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه به طور معمول کلاغ‌ها فصل تابستان در شهر خرم آباد نیستند، گفت: بیشتر جمعیت کلاغ را در فصل‌های زمستان و پاییز می‌بینیم، این امر نیز به دلیل این است که در تابستان و بهار این کلاغ‌ها از اراضی اطراف شهر و در کل اکوسیستم پخش می‌شوند، شب را در مزارع می‌گذرانند، دسته‌های کوچک‌تری می‌شوند، غذای بیشتری پیدا می‌کنند، مؤلفه‌های حیاتی برای کلاغ‌ها در فصل‌های تابستان و بهار بهتر در دسترسشان است.

دریکوند، تصریح کرد: کلاغ‌ها به مرور و گذشت زمان یاد گرفته‌اند که در زمین‌های کشاورزی اطراف شهر خرم آباد غذا پیدا می‌کنند، اگر در اطراف خرم آباد یک دور به فاصله ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر بزنیم اینها را در زمین‌های اطراف خرم آباد می‌بینیم که نشسته‌اند و در حال خوردن بذر، دانه و غذا هستند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی که شب می‌شود این کلاغ‌ها از سمت پتروشیمی و جاده کوهدشت به خرم آباد می آیند و مسیر مهاجرت آنها نیز از این مسیر است که به این نوع مهاجرت، مهاجرت روزانه گفته می‌شود، ادامه داد: این کلاغ‌ها روزها به بیرون از شهر و شب‌ها به داخل شهر بر می‌گردند.

غفلت از مطالعات و اجرای روش‌های اکولوژیک

این فعال حوزه محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه این امر یک فرآیند اکولوژیکی بسیار پیشرفته در پرندگان محسوب می‌شود، گفت: یک عقل و نظم پشت این ماجرا است که کلاغ متوجه شده که به این شیوه می‌تواند به حیات خود ادامه بدهد، بنا بر این روزها به بیرون از شهر برای تهیه غذا می‌رود و شب‌ها برای گذراندن ایام استراحت و خواب خود به شهر بر می‌گردد.

دریکوند با بیان اینکه این کلاغ را بر روی درخت‌های مسیر اصلی شهر می‌توان دید، گفت: بودن این کلاغ در شهر، بین یک تا دو ساعت با تایم زندگی مردم در شهر تلاقی دارد.

وی با بیان اینکه معمولاً شهرداری‌ها به دنبال روش‌هایی برای کنترل این امر هستند، البته نه به معنای اینکه اینها را بکشند و به آنها آسیب بزنند، بلکه الگوی مهاجرت و زندگی آنها را تغییر بدهند، ادامه داد: می‌شود با درختکاری و ایجاد یک سری محل‌های زندگی مانند باغ پرندگان و کار اکولوژیک خیلی حرفه‌ای که البته قطعاً از عهده شهرداری ما بر نمی‌آید، در این رابطه اقدام کرد، این امر در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد و جاذبه‌های گردشگری خوبی را ایجاد کرده‌اند.

این کارشناس حوزه محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه پیشنهاد در این رابطه اجرای روش‌های اکولوژیکی، مطالعه روی فرآیند زندگی این پرندگان و الگوی مهاجرت آنها در یک بازه چند ساله است، ادامه داد: البته متأسفانه ما هیچ برنامه‌ای در محیط زیست کشور و به خصوص محیط زیست لرستان برای حفظ محیط زیست و پایش علمی گونه‌های جانوری آن نداریم.

قبل از اینکه اتفاق بدی رخ دهد باید راه حلی پیدا کرد

دریکوند، گفت: این امر هم به دلیل استفاده از روش‌های «نخ نما» و تاریخ مصرف گذشته است، هیچ وقت به دنبال روش‌های علمی، بازدارنده و پیشگیرانه نیستیم، هیچ دیتایی در محیط زیست و شهرداری خرم آباد نداریم.

وی با بیان اینکه شهرداری، ستادی به نام توسعه پایدار و محیط زیست شهری باید داشته باشد، گفت: بارها پیشنهاد کرده‌ایم که این ستاد ایجاد شود که متأسفانه انجام نشده است.

این فعال حوزه محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه پنج سال دیگر خیابان‌های اصلی شهر به خاطر کلاغ‌ها با افت تردد مواجه می‌شود، افزود: کمیته محیط زیست شورای شهر خرم آباد عملاً فعالیتی ندارد چرا که اصلاً تشکیل جلسه نمی‌دهد.

دریکوند با تاکید بر اینکه همچنین موضوع جمعیت کلاغ‌ها به اداره کل محیط زیست لرستان نیز مربوط است، بیان داشت: اگر مردم خودشان راه بیفتند و کلاغ‌ها را بکشند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اگر در بیرون از شهر کشاورزان در اراضی سم بریزند، این کلاغ‌ها را بکشند و در غروب چند هزار کلاغ مرده را ببینیم یک آسیب بسیار بزرگ اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

وی، تاکید کرد: قبل از اینکه اتفاق بدی رخ دهد باید راه حلی برای آن پیدا کنیم، راه آن نیز مطالعه و مدیریت علمی گونه‌های جانوری است، باید پیش بینی کنیم که جمعیت این گونه در ۱۰ سال آینده قرار است که طغیان کند و از همین امروز برای آن یک برنامه داشته باشیم، پرندگان و گونه‌های جانوری طی چند ده سال یاد می‌گیرند که چگونه زندگی کنند و ما یک ساله هم نمی‌توانیم کاری در این رابطه انجام دهیم، معمولاً نزدیک ترین راهی هم که مدیران فعلی در پیش می‌گیرند کشتن این پرندگان است.