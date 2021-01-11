بانوان خراسان شمالی در رشته کوراش تقویت شوند/لزوم کسب مدال آسیایی

رضا نصیری نژاد پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح فاز اول کمپ بین المللی کوراش آسیا و کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد در گفتگو با مهر اظهار کرد: این کمپ آسیایی و جهانی است.

رئیس انجمن کوراش ایران ادامه داد: برای ساخت این کمپ زحمات زیادی کشیده شده است.

وی در خصوص وضعیت تیم ملی افزود: نحستین اردوی تیم ملی پس از شیوع کرونا در بجنورد برگزار شد و در این اردو از سه مربی اول ایران استفاده شد و ۲۵ بازیکن نیز در مرحله دوم حضور دارند.

نصیری نژاد تصریح کرد: خراسان شمالی در بخش آقایان کوراش دارای مدال است اما امیدواریم این استان بتواند در حوزه بانوان فعالیت بیشتری کند تا بتوانیم ۲ مدال آسیایی بانوان نیز کسب کنیم.

رئیس انجمن کوراش ایران گفت: اداره کل ورزش و استانداری کمک کنند تا فاز دوم این کمپ افتتاح شود.