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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۱۴

معاون سازمان بیمه سلامت اعلام کرد؛

مشوق‌های بیمه‌ای برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک کمک کننده است

مشوق‌های بیمه‌ای برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک کمک کننده است

معاون برنامه ریزی سازمان بیمه سلامت گفت:مشوق‌های بیمه‌ای برای توسعه اجرای نسخه نویسی الکترونیک کمک کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران گفت: مشوق‌های بیمه‌ای برای توسعه و اجرای مؤثر برنامه نسخه نویسی الکترونیک بسیار کمک کننده است. پرداخت به موقع یکی از انواع مشوق‌های بیمه ایست و سازمان بیمه سلامت در حال بررسی امکان اجرایی شدن سایر روش‌های تشویق از جمله پرداخت‌های به موقع به پزشکان به منظور سرعت بخشی و فراگیر ی اجرای برنامه می‌باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه در حال رایزنی‌و بررسی راهکارهای اجرایی با شرکای کاری خود هستیم. در این مسیر ضروری ست ملاحظات قانونی نیز در نظر گرفته شود.

معاون سازمان بیمه سلامت گفت: با ارائه مشوق‌های بیمه‌ای جهت اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و ایجاد رضایت مندی در ارائه کنندگان خدمت در نهایت به دنبال رضایت مندی بیشتر بیمه شدگان هستیم.

رنجبران اظهار کرد: مؤلفه‌های مختلفی در اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک مؤثر است که بخشی از این موارد در اختیار سازمان بیمه سلامت نیست و در واقع این برنامه، یک کار گروهی محسوب می‌شود. یکی از شرکای اصلی در این برنامه، سازمان نظام پزشکی است که با جدیت مشارکت نموده و در حال پیگیری و همکاری در اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک هستند.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت بیان کرد: اجرای خدمات الکترونیک سلامت تکلیف قانونی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: خدمات الکترونیک در نظام سلامت می‌تواند منجر به چابک سازی بیشتر نظام اداری و در نتیجه تکمیل دولت الکترونیک شود.

کد مطلب 5119529
مهناز قربانی مقانکی

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