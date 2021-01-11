به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران گفت: مشوقهای بیمهای برای توسعه و اجرای مؤثر برنامه نسخه نویسی الکترونیک بسیار کمک کننده است. پرداخت به موقع یکی از انواع مشوقهای بیمه ایست و سازمان بیمه سلامت در حال بررسی امکان اجرایی شدن سایر روشهای تشویق از جمله پرداختهای به موقع به پزشکان به منظور سرعت بخشی و فراگیر ی اجرای برنامه میباشد.
وی ادامه داد: در این زمینه در حال رایزنیو بررسی راهکارهای اجرایی با شرکای کاری خود هستیم. در این مسیر ضروری ست ملاحظات قانونی نیز در نظر گرفته شود.
معاون سازمان بیمه سلامت گفت: با ارائه مشوقهای بیمهای جهت اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و ایجاد رضایت مندی در ارائه کنندگان خدمت در نهایت به دنبال رضایت مندی بیشتر بیمه شدگان هستیم.
رنجبران اظهار کرد: مؤلفههای مختلفی در اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک مؤثر است که بخشی از این موارد در اختیار سازمان بیمه سلامت نیست و در واقع این برنامه، یک کار گروهی محسوب میشود. یکی از شرکای اصلی در این برنامه، سازمان نظام پزشکی است که با جدیت مشارکت نموده و در حال پیگیری و همکاری در اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک هستند.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت بیان کرد: اجرای خدمات الکترونیک سلامت تکلیف قانونی محسوب میشود.
وی اضافه کرد: خدمات الکترونیک در نظام سلامت میتواند منجر به چابک سازی بیشتر نظام اداری و در نتیجه تکمیل دولت الکترونیک شود.
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