ضربات پیاپی مسئولان بر پیکره بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تخریب بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی و گردشگری آن هم در شرایط کرونایی این روزها موجی از انتقادات را به سوی مسئولان مربوط روانه کرده است.

چندی پیش این مسئله با مطالبه مردم استان و انتقادات برخی از نمایندگان مجلس مسکوت شد اما طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع تخریب بیمارستان امام رضا بر سر زبان‌ها افتاده است.

در ماه‌های گذشته ابتدا اصل تخریب این بیمارستان توسط مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی تکذیب شد اما به مرور این مسئله مورد پذیرش قرار گرفت.

با افزایش انتقادات استاندار خراسان شمالی تاکید کرد صرفاً در صورتی این بیمارستان تخریب خواهد شد که پیش از آن در همان منطقه یک بیمارستان دیگر و مجهزتر ساخته شود.

به این ترتیب اندکی از حجم انتقادات و مطالبات کاسته شد؛ زیرا در صورتی که یک بیمارستان مجهزتر، پیشرفته‌تر و وسیع‌تر در همان محل یعنی شمال بجنورد ساخته شود دیگر انتقاد از تخریب بیمارستان فعلی شاید نا به جا باشد.

وقتی مسئولان بیمارستان را درمانگاه معرفی می‌کنند

با این حال طی روزهای گذشته نامه‌ای از محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی خطاب به وزارت بهداشت منتشر شده است که در آن نکاتی خلاف واقع نیز درج شده.

استاندار خراسان شمالی در این نامه علاوه بر اینکه بارها با لغاتی بیمارستان امام رضا را مورد نکوهش قرار داده، لفظ بیمارستان را حذف و درمانگاه را جایگزین آن کرده است. به این ترتیب بیمارستان استان با نظر استاندار تبدیل به یک درمانگاه شده است تا شاید مسیر تخریب آن زودتر طی شود.

از سوی دیگر با پذیرش این مسئله که بیمارستان امام رضا (ع)، درمانگاهی بیش نیست هر سرمایه گذار که بخواهد این پروژه را در دست بگیرد به ساخت یک درمانگاه حداقلی برای بجنورد اکتفا می‌کند و به این ترتیب بیمارستان از دست مردم خارج شده و یک درمانگاه نصیب منطقه حاشیه شهر بجنورد خواهد شد.

حال سوال اینجاست که آیا استاندار خراسان شمالی تفاوت درمانگاه و بیمارستان را نمی‌داند؟ آیا استاندار از روی غفلت از واژه درمانگاه استفاده کرده است؟

موضوعی که هنوز حل نشده است؛ بیمارستان موقوفه است

موضوع بعدی که در هیاهوها گم شد، مسئله موقوفه بودن این بیمارستان است به طوری که استفاده از این محل صرفاً برای مسائل درمانی اختصاص داده شده. در همین رابطه مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی پیش از این با اشاره به تکلیف شرعی و قانونی مجموعه اوقاف نسبت به حفظ و حراست از موقوفات اعلام نظر در این رابطه را منوط به اعلام نظر متولی اصلی موقوفه یعنی وزارت بهداشت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام عظیم آسوده تصریح کرد: در صورت اجازه اولیه از جانب متولی اصلی یعنی وزارت بهداشت سپس این مهم نه در حیطه اختیارات اداره کل اوقاف استان که شانیت اظهارنظر در این رابطه در وهله اول با ولی‌فقیه و سپس نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور کشور است.

وی در ادامه افزود: اوقاف درباره این قبیل مسائل تابع شرع مقدس و قانون است و تاکنون هیچ اجازه‌ای صادر نشده زیرا از جانب متولی اصلی هیچ درخواستی ارائه نشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: در برخی موارد در شرایط وقف تغییری ایجاد نمی‌شود بلکه تبدیل به احسنت می‌شود که این مسئله هم موضوعات مختص به خود را دارد.

حجت‌الاسلام آسوده خاطرنشان کرد: در صورت موافقت متولی اصلی نظرات کارشناسان فقهی وقف به کمک خواهد آمد.

البته طی هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تخریب بخشی از بافت محل به منظور آماده سازی شرایط برای تبدیل مجموعه مفخم و بیمارستان به مجموعه گردشگری نیز به گوش رسیده است که با توجه به عجله مسئولان استان برای تخریب هرچه زودتر بیمارستان نگرانی را ها بیشتر می‌کند.

تخریب بیمارستان خلاف سیاست‌های کمیسیون بهداشت است

سید محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: تعطیلی و تخریب بیمارستان امام رضا بجنورد که در شمال شهر قرار دارد به صلاح نیست زیرا این منطقه از شهر بدون مرکز درمانی خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بیمارستان ارتش نیز فعالیت‌های خود را کاهش داده و در این شرایط نباید بیمارستان امام رضا نیز با تهدیدی رو به رو شود.

وی افزود: مجموعه امام رضا (ع) بیمارستان بوده و درمانگاه نیست و نامگذاری این مجموعه به عنوان درمانگاه اشتباه است و هم اکنون سالانه ده‌ها هزار نفر از این مجموعه استفاده می‌کنند.

پاکمهر با تاکید بر اینکه مخالفتی با اصل موضوع احداث مناطق فرهنگی و گردشگری وجود ندارد، گفت: نباید در این شرایط کرونایی احیای بافت تاریخی را بر مسئله تخریب بیمارستان ارجح بدانیم.

عضو ناظر شورای عالی پرستاری در انتها گفت: تخریب بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد نقطه مقابل سیاست‌های حمایتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توسعه مراکز درمانی در شرایط شیوع ویروس کرونا است.

اینک باید دید سرانجام این کش مکش ها چیست و چه اتفاقی بر سر یکی از دارایی‌های مردم خواهد آمد.