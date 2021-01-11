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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۴۰ بیمار جدید کرونایی در سیستان و بلوچستان شناسایی شد/ فوت یک نفر

۴۰ بیمار جدید کرونایی در سیستان و بلوچستان شناسایی شد/ فوت یک نفر

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با افزایش ۶۴ مورد جدید، آمار مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان به ۲۶ هزار و ۶۸۱ نفر رسید.

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا ظهر امروز ۲۶ هزار و ۶۸۱ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی یک هزار و ۱۲۴ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند که یک نفر از هم استانی‌های عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: هم اینک ۴۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

کد مطلب 5119602

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