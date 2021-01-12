سارقان احشام در ملایر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر سلگی با بیان اینکه در پی وقوع سرقت احشام در یکی از روستاهای شهرستان ملایر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان ملایر قرار گرفت، اظهار کرد: با انجام کار اطلاعاتی دقیق یک سارق در این خصوص شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: یک دستگاه خودروی نیسان مورد استفاده در این سرقت نیز توقیف شد و متهم دستگیر شده در تحقیقات به چهار فقره سرقت احشام با هم‌دستی ۲ نفر دیگر اعتراف کرد.

سلگی افزود: در یک اقدام غافلگیرانه هم‌دستان وی نیز دستگیر شدند که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، متهمان همگی سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار بودند.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۲۰ گوسفند سرقت شده از منزل یکی از متهمان کشف و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ملایر با تقدیر از همکاری‌های دستگاه قضائی در مقابله و دستگیری سارقان، گفت: شناسایی و برخورد قانونی با مجرمان با هوشمندی و رصد اطلاعاتی در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد.