به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش و مجموعه فرهنگی هنری آسمان اعلام کردند این برنامه از 24 تیرماه آغاز می‌شود و به مدت هشت هفته در تهران و شهرستان ها ادامه دارد.

"کوروساوا و تارکوفسکی" کریس مارکر، "هانری کارتیه برسون" سباستین سالگادو، "معمای پیکاسو" هانری ژرژ کلوزو، "کوچه پائیز" خسرو سینایی، "آخرین دیدار" رخشان بنی اعتماد، "داستان باد" یوریس ایونس، "عکاس جنگ" جیمز نچوی، "پرنیان" ارد عطارپور، "رئیس جمهور میرقنبر" محمد شیروانی و ... به نمایش درمی آید و ضمن ارائه مجموعه سخنرانی های تخصصی، نشست "پرتره در سینمای مستند" با حضور اساتید و مستندسازان در مجموعه آسمان برگزار می شود.

بر همین اساس یکشنبه 24 تیرماه ساعت 17 فیلم های "معمای پیکاسو" و "کوچه پائیز" در مجموعه آسمان به نمایش درمی آید. نشست علمی کاربردی "پرتره در سینمای مستند" هم روزهای 12 و 13 شهریورماه از سوی فرهنگستان هنر با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دو بخش مقالات و میزدگرد تخصصی برگزار می شود.