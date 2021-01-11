به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست هیئت مذاکره کننده کره‌ای برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی گفت: در جلسه‌ای که امروز با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی داشتیم، به کره ای‌ها گوشزد و تأکید کردم که منابع بلوکه شده ایران در کره متعلق به ملت ایران است و نباید با آن شوخی کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سال و نیم است که کره ای‌ها بارها نامه نگاری و اعلام کردند که مشکل را امروز، فردا و یا یک ماه دیگر حل می‌کنند، اما تاکنون این مشکل حل نشده هر چند من احساس می‌کنم که قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی برای حل این مشکل عزمی جدی دارد.

مشکل ما با ۲۰ و ۵۰ میلیون دلار حل نمی‌شود / ‬کل ۷ میلیارد دلار را بدهند

همتی تأکید کرد: نکته‌ای که به هیئت مذاکره کننده کره جنوبی تاکید کردم این است که اولاً برای منابع متوقف شده ما در کره جنوبی باید سود در نظر گرفته شود و ثانیاً قضیه مطرح شده پیشین که بر اساس آن کره ای‌ها می‌خواستند تعدادی آمبولانس و دستگاه‌های تست کرونا به ما تحویل بدهند، یک مسئله فرعی است و قضیه منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی با ۲۰ یا ۵۰ میلیون دلار حل نمی‌شود و طلب ما ۷ میلیارد دلار است که چند سال است در این کشور بلوکه شده است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه من به هیئت کره جنوبی اعلام کردم که ایران بهانه آن‌ها مبنی بر مشکلات با کشور آمریکا برای عدم آزادسازی منابع ایران را نمی‌پذیرد، چرا که کشورهای دیگری هم بودند که ما در آن‌ها منابعی داشتیم، اما تاکنون توانسته‌ایم منابع خود را از آن‌ها دریافت کنیم.