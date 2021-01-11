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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۲۳:۰۰

رئیس سازمان بورس از حامیان کشف رقابتی قیمت در بورس تقدیر کرد

رئیس سازمان بورس از حامیان کشف رقابتی قیمت در بورس تقدیر کرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: رخدادهای اخیر، امید به رفع چالش‌های بورسی را ارتقا داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، حسن قالیباف اصل در پیامی ضمن قدردانی از حامیان کشف قیمت مبتنی بر رقابت آزاد در بورس کالا تأکید کرد: بورس، نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد ایران و به تعبیری، دماسنج اقتصاد کشور است که تحولات آن متأثر از متغیرهای متعدد برون و درون بورسی است و کارکرد بهینه آن به اراده ملی و هم‌افزایی و هماهنگی همه نهادها و دستگاه‌های ذینفع و مرتبط، بستگی دارد و رخدادهای اخیر، امیدها به تقویت چنین فضایی را ارتقا داده است.

متن پیام قدردانی حسن قالیباف اصل به این شرح است:

بورس ایران، روزهای تلخ و شیرین بسیاری را در حافظه تاریخی ثبت کرده و گردنه‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. به گواه تجربه، کامیابی‌های بورس، هرگاه، هم‌افزایی ملی و همگامی مردم، کارشناسان و مسئولان، ایجاد شده، برگه زرینی به کارنامه بورس افزوده شده است.

طی روزهای اخیر نیز شاهد یکی دیگر از مصادیق این هم‌افزایی ملی بودیم. ریاست‌جمهور محترم که همواره پشتیبان بازار سرمایه بوده‌اند، مجدداً، بر ضرورت پرهیز از مداخلات غیر کارشناسی در بورس تأکید کردند و معاون اول رئیس‌جمهور هم به‌عنوان یکی از حامیان بورس، تصمیمات شورای عالی بورس را برای دولت معتبر دانستند و سایر اعضای کابینه نیز هر یک، به سهم خود کوشیدند در کلام و اجرا، همیار بازار سرمایه باشند. نمایندگان محترم مجلس هم به‌نوبه خود، عزم جزمشان برای استمرار قانون‌مداری در بازار سرمایه با هدف صیانت از منافع میلیون‌ها سهامدار را اثبات کردند و هم‌زمان، سهامداران و فعالان بازار نیز همانند گذشته، مطالبه جدی‌شان در زمینه تقویت سازوکارهای رقابت منصفانه، کارآ و شفاف در بورس را پیگیری کردند.

از سوی دیگر، کارشناسان مستقل نیز در تداوم حمایت مکررشان از اصل شفافیت معاملات و ضرورت کشف قیمت با عرضه و تقاضای رقابتی، حضوری فعال و مؤثر داشتند و رسانه‌ها هم با اطلاع‌رسانی‌های دقیق و تولید محتواهای حرفه‌ای، رسالت خود برای دفاع از منافع سهامداران و تولیدکنندگان بورسی را به نحو شایسته انجام دادند.

بورس، به‌عنوان رکن اصلی بازار سرمایه، نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد ایران و به تعبیری، دماسنج اقتصاد کشور است که تحولات آن متأثر از متغیرهای متعدد برون و درون بورسی است و کارکرد بهینه آن به اراده ملی و هم‌افزایی و هماهنگی همه نهادها و دستگاه‌های ذینفع و مرتبط، بستگی دارد و رخدادهای اخیر، امید به تقویت بورس و رفع چالش‌های بورسی را ارتقا داده است. همسو با ارزیابی کارشناسان و ناظران مستقل، تأکید داریم با همه دشواری‌های کنونی، هنوز هم بورس، مناسب‌ترین و سالم‌ترین بازار برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان و بازدهی منطقی به صاحبان این سرمایه‌ها است و یگانه ابزار کارآمد برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی محسوب می‌شود و به‌یقین، در ایفای نقش مؤثر خود، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، سیر صعودی خواهد داشت.

اینجانب، به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، به سهم خود، قدردان و سپاسگزار حمایت‌های گران‌سنگ و ارزشمند از بورس هستم و امیدوارم با تکیه‌بر این هم‌افزایی ملی و تلاش مضاعف مدیران قانونمند بورسی، بتوانیم زمینه ارتقای بیش‌ازپیش، جایگاه و اهمیت این بازار و مهار چالش‌های موجود آن را فراهم کنیم. در همین چارچوب، مقامات بورسی نیز همانند همیشه، برای شنیدن رهنمودها، انتقادهای سازنده و پیشنهادهای کارشناسی گره‌گشا، گوش‌های شنوا و آمادگی تعامل حداکثری خواهند داشت.

کد مطلب 5119871

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    نظرات

    • خیلی نامردین!خداازتون نگذرہ کہ مردم رو بیچارہ کردی IR ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      20 0
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      مردم بیچارہ
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      7 0
      پاسخ
      آفرین بر نماینده دانا ذوالنوری و درد و بلاش تو سر دولت ضعیف حسن کلید دار و مافیای اقتصادی مال مردم خور در ضمن وقتی در داخل کشور بانک مسکن وام اوراق مردم را به بهانه پیشرفت فیزیکی بی منطق تحریم و پرداخت نمی کند در حالیکه پول اوراق بانک و سند در رهن بانک را گروگان گرفته به کره جنوبی حق بدهید با بهانه
    • خدابنده ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      1 0
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      این مثل چوپان ها می مونه!!! اینو کی کرده رییس بورس!!!؟! فهمیدم چرا بورس به این روز افتاده!!!!!؟ پس بگوووووو.
    • علی IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اقیون بظاهر محترم میگم پول جهیزیه دخترم گزاشتم بورس چون کم بود خواستم بیشتر شه بتونم جهیزیه بخرم همون هم دیگه نمیتونم البته پالایش بقیه هم هفتاد درصد پودر شده کجایید خیلیها سکته کردن بابا اه ناله مردم رابشنوید
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 0
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      غیر از خدا هیچکس نمیدونه چه بلایی میخواد سر مردم بیاد خدایا خودت به دادمون برس😢😢😢
    • هادی IR ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 0
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      مرد تو چقدر بی عرضه ای
    • آرسین IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دولت مجبور بود برای جلوگیری از تورم بودجه و کسری آن نقدینگی مردم را به یک سوم کاهش بده که گرانی و ریزش بورس نقطه شروع بود تا جایی که توانست قدرت خرید مردم را نیز کاهش بده تا از مصرف گرایی و بی حد مردم جلوگیری کنه

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