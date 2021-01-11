رئیس سازمان بورس از حامیان کشف رقابتی قیمت در بورس تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، حسن قالیباف اصل در پیامی ضمن قدردانی از حامیان کشف قیمت مبتنی بر رقابت آزاد در بورس کالا تأکید کرد: بورس، نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد ایران و به تعبیری، دماسنج اقتصاد کشور است که تحولات آن متأثر از متغیرهای متعدد برون و درون بورسی است و کارکرد بهینه آن به اراده ملی و همافزایی و هماهنگی همه نهادها و دستگاههای ذینفع و مرتبط، بستگی دارد و رخدادهای اخیر، امیدها به تقویت چنین فضایی را ارتقا داده است.
متن پیام قدردانی حسن قالیباف اصل به این شرح است:
بورس ایران، روزهای تلخ و شیرین بسیاری را در حافظه تاریخی ثبت کرده و گردنههای بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. به گواه تجربه، کامیابیهای بورس، هرگاه، همافزایی ملی و همگامی مردم، کارشناسان و مسئولان، ایجاد شده، برگه زرینی به کارنامه بورس افزوده شده است.
طی روزهای اخیر نیز شاهد یکی دیگر از مصادیق این همافزایی ملی بودیم. ریاستجمهور محترم که همواره پشتیبان بازار سرمایه بودهاند، مجدداً، بر ضرورت پرهیز از مداخلات غیر کارشناسی در بورس تأکید کردند و معاون اول رئیسجمهور هم بهعنوان یکی از حامیان بورس، تصمیمات شورای عالی بورس را برای دولت معتبر دانستند و سایر اعضای کابینه نیز هر یک، به سهم خود کوشیدند در کلام و اجرا، همیار بازار سرمایه باشند. نمایندگان محترم مجلس هم بهنوبه خود، عزم جزمشان برای استمرار قانونمداری در بازار سرمایه با هدف صیانت از منافع میلیونها سهامدار را اثبات کردند و همزمان، سهامداران و فعالان بازار نیز همانند گذشته، مطالبه جدیشان در زمینه تقویت سازوکارهای رقابت منصفانه، کارآ و شفاف در بورس را پیگیری کردند.
از سوی دیگر، کارشناسان مستقل نیز در تداوم حمایت مکررشان از اصل شفافیت معاملات و ضرورت کشف قیمت با عرضه و تقاضای رقابتی، حضوری فعال و مؤثر داشتند و رسانهها هم با اطلاعرسانیهای دقیق و تولید محتواهای حرفهای، رسالت خود برای دفاع از منافع سهامداران و تولیدکنندگان بورسی را به نحو شایسته انجام دادند.
بورس، بهعنوان رکن اصلی بازار سرمایه، نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد ایران و به تعبیری، دماسنج اقتصاد کشور است که تحولات آن متأثر از متغیرهای متعدد برون و درون بورسی است و کارکرد بهینه آن به اراده ملی و همافزایی و هماهنگی همه نهادها و دستگاههای ذینفع و مرتبط، بستگی دارد و رخدادهای اخیر، امید به تقویت بورس و رفع چالشهای بورسی را ارتقا داده است. همسو با ارزیابی کارشناسان و ناظران مستقل، تأکید داریم با همه دشواریهای کنونی، هنوز هم بورس، مناسبترین و سالمترین بازار برای جذب سرمایههای خرد و کلان و بازدهی منطقی به صاحبان این سرمایهها است و یگانه ابزار کارآمد برای تأمین منابع مالی بنگاههای دولتی، عمومی و خصوصی محسوب میشود و بهیقین، در ایفای نقش مؤثر خود، بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور، سیر صعودی خواهد داشت.
اینجانب، بهعنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، به سهم خود، قدردان و سپاسگزار حمایتهای گرانسنگ و ارزشمند از بورس هستم و امیدوارم با تکیهبر این همافزایی ملی و تلاش مضاعف مدیران قانونمند بورسی، بتوانیم زمینه ارتقای بیشازپیش، جایگاه و اهمیت این بازار و مهار چالشهای موجود آن را فراهم کنیم. در همین چارچوب، مقامات بورسی نیز همانند همیشه، برای شنیدن رهنمودها، انتقادهای سازنده و پیشنهادهای کارشناسی گرهگشا، گوشهای شنوا و آمادگی تعامل حداکثری خواهند داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: رخدادهای اخیر، امید به رفع چالشهای بورسی را ارتقا داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، حسن قالیباف اصل در پیامی ضمن قدردانی از حامیان کشف قیمت مبتنی بر رقابت آزاد در بورس کالا تأکید کرد: بورس، نهاد اصلی ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد ایران و به تعبیری، دماسنج اقتصاد کشور است که تحولات آن متأثر از متغیرهای متعدد برون و درون بورسی است و کارکرد بهینه آن به اراده ملی و همافزایی و هماهنگی همه نهادها و دستگاههای ذینفع و مرتبط، بستگی دارد و رخدادهای اخیر، امیدها به تقویت چنین فضایی را ارتقا داده است.
نظر شما