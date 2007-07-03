اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی غرب تهران در میدان المپیک،‌ جنب مسجد المهدی (عج)، مراجعه یا با شماره های 44721801 و 44720367 تماس بگیرند.

ـ 25 اثر از آثار هنرمندان خانه کاریکاتور حوزه هنری استان مرکزی برای شرکت در نهمین مسابقه کاریکاتور برزیل ارسال شد. علی شعبانی، وحید علیمحمدی، سهیل محمدی، مهدی عزیزی، علی پاشایی، سیده معصومه موسوی، معصومه صفایی، معصومه محمدطالبی، هدی بختیاری و مریم عبدلی در این رقابت شرکت می کنند. نهمین مسابقه کاریکاتور پراسیکابا مرداد برگزار می شود.

ـ نمایشگاه مجسمه های کامبیز و کامران شریف 15 تا 28 تیرماه ساعت 11 تا 20 و جمعه ها 17 تا 21 در نگارخانه اثر برپاست. این نمایشگاه شامل 10 مجسمه از این دو هنرمند است.