  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

اخبار کوتاه هنری

اخبار کوتاه هنری

فراخوان ثبت نام در انجمن‌های پویانمایی، هنرهای تجسمی، نمایش، موسیقی، شعر و ادب و قلم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی غرب تهران در میدان المپیک،‌ جنب مسجد المهدی (عج)، مراجعه یا با شماره های 44721801 و 44720367 تماس بگیرند.

ـ 25 اثر از آثار هنرمندان خانه کاریکاتور حوزه هنری استان مرکزی برای شرکت در نهمین مسابقه کاریکاتور برزیل ارسال شد. علی شعبانی، وحید علیمحمدی، سهیل محمدی، مهدی عزیزی، علی پاشایی، سیده معصومه موسوی، معصومه صفایی، معصومه محمدطالبی، هدی بختیاری و مریم عبدلی در این رقابت شرکت می کنند. نهمین مسابقه کاریکاتور پراسیکابا مرداد برگزار می شود.

ـ نمایشگاه مجسمه های کامبیز و کامران شریف 15 تا 28 تیرماه ساعت 11 تا 20 و جمعه ها 17 تا 21 در نگارخانه اثر برپاست. این نمایشگاه شامل 10 مجسمه از این دو هنرمند است.

کد مطلب 511990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها