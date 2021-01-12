بودجه امسال شهرداری زنجان ۵۵۰ میلیارد تومان است

حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ۵۵۰ میلیارد تومان بودجه ۹۹ شهرداری زنجان بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی شهر زنجان اختصاص یافته است، گفت: این میزان بودجه برای اجرای المان‌ها و پروژه‌های شهری هزینه می‌شود.

وی اظهار کرد: هر سال مبلغی برای زیبا سازی اندیس‌ها و اجرای مبلمان شهری زنجان هزینه می‌شود.

شهردار زنجان به طرح میدان ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: اِلمان جدید میدان ۱۵ خرداد از اولین برنامه‌های شهرداری است.

یگانه بر ساماندهی و نصب تابلوهای معابر، خیابان‌ها و کوچه‌ها مزین به اسامی شهدا و تابلوهای تبلیغات محیطی مستقر در میادین و بلوارها تاکید کردو گفت: شهرداری زنجان برتحقق این طرح‌ها برنامه ریزی لازم را دارد.

وی به روند اجرای پروژه سبزه میدان اشاره کرد و ابراز داشت: این طرح ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردار زنجان همچنین گفت: پروژه محور بازگشایی پادگان هم ۳۵ درصد و سالن بحران شرق زنجان هم ۷۵ درصد پیشرفت فزیکی دارد که این پروژه‌ها در دست اجرا است.