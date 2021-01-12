مشکلات روستاهای مرزی شهرستان دنا مرتفع می شود

عبدالحمید پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با هدف بررسی و حل اختلافات مرزی بر اساس تقسیمات کشوری بازدیدی از چندین منطقه شهرستان انجام شد.

پناهی تصریح کرد: احصا و حل اختلافات مرزی بر اساس چارچوب قانونی اجرایی خواهد شد.

پناهی با اشاره به بازدید از مناطق هدف، گفت: همچنین رفع مشکلات روستاهای مرزی در دستور کار قرار گرفت. در این بازدید برخی از اعضای شورای تأمین و مدیران متولی حضور داشتند.

فرماندار شهرستان دنا گفت: محور فعالیت‌ها باید بر اساس و چارچوب قانونی باشد تا بتوان نسبت به رفع اصولی مشکلات این مناطق هم مرز با سایر استان‌ها اقدام کرد.

وی افزود: اختلافات مرزی با تکیه بر قوانین تقسیمات کشوری رفع خواهد شد.