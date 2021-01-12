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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۸:۳۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مشکلات روستاهای مرزی شهرستان دنا مرتفع می شود

مشکلات روستاهای مرزی شهرستان دنا مرتفع می شود

یاسوج- فرماندار شهرستان دنا گفت: مشکلات روستاهای مرزی این شهرستان مرتفع می شود.

عبدالحمید پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با هدف بررسی و حل اختلافات مرزی بر اساس تقسیمات کشوری بازدیدی از چندین منطقه شهرستان انجام شد.

پناهی تصریح کرد: احصا و حل اختلافات مرزی بر اساس چارچوب قانونی اجرایی خواهد شد.

پناهی با اشاره به بازدید از مناطق هدف، گفت: همچنین رفع مشکلات روستاهای مرزی در دستور کار قرار گرفت. در این بازدید برخی از اعضای شورای تأمین و مدیران متولی حضور داشتند.

فرماندار شهرستان دنا گفت: محور فعالیت‌ها باید بر اساس و چارچوب قانونی باشد تا بتوان نسبت به رفع اصولی مشکلات این مناطق هم مرز با سایر استان‌ها اقدام کرد.

وی افزود: اختلافات مرزی با تکیه بر قوانین تقسیمات کشوری رفع خواهد شد.

کد مطلب 5119965

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