ایجاد ۴۳۰۰ شغل در مجتمع باغی سدآزاد سنندج

به گزارش خبر نگار مهر، محمد فرید سپری عصر امروز در حاشیه بازدید استاندار استان کردستان و فرمانده سپاه بیت المقدس و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سامانه سد آزاد سنندج اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۹ شروع شده و با توجه به پیشرفت مناسب پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل و خاتمه خواهد یافت.

وی افزود: هیچ دغدغه‌ای برای تأمین آب نداریم و در حال حاضر بالغ بر ۹۴ درصد پروژه تکمیل شده و تنها کارهای جزئی باقی مانده است.

سپری اظهار کرد: این پروژه در دو فاز و در سطح چهار هزار و ۳۰۰ هکتار به منظور توسعه باغات در حال اجراست و طراحی و تعیین نقاط چاله با استفاده از توان کارشناسان نظام مهندسی و ۲۷ نفر افراد آموزش دیده انجام شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ۲۵۰ هکتار طراحی و تعیین نقاط انجام شده و برای ۱۰۰ هکتار نیز چاله کنی صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اظهار کرد: این پروژه در مجموع چهار هزار و ۳۰۰ هکتار خواهد بود که در فاز اول ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار انجام خواهد شد.

سپری افزود: با اجرایی شدن این پروژه ۶۵ هزار تن محصولات باغی تولید خواهد شد و تولیدات باغی استان ۲۵ درصد ارتقا خواهد یافت و بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد ریال ارزش اقتصادی خواهد داشت.