صدور ۳۰۰ هزار پروانه چرا/ وجود ۳۹ میلیون واحد دامی مازاد در مراتع

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بیگدلی طی بازدید از مراتع استان گلستان با بیان اینکه زندگی ۹۵۱ هزار خانوار ایرانی وابسته به مراتع کشور است، اظهارکرد: در حال حاضر ظرفیت مراتع کشور به اندازه ۳۹ میلیون واحد دامی در مدت چرای مجاز بوده، این در حالی است که واحد دامی بهره برداری کننده از مراتع کشور معادل ۷۸ میلیون واحد دامی است که با چرای خارج از فصل و بیش از ظرفیت مرتع، منجر به تخریب مراتع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ میلیون هکتار از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور را مراتع تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: ۳۹ میلیون واحد دامی مازاد در مراتع وجود دارد که چرای بی رویه این دام‌ها فشار مضاعفی به پوشش گیاهی عرصه‌های مرتعی وارد کرده است.

بیگدلی مدیریت چرای دام، رعایت تقویم کوچ و کنترل بیش از ۳۰۰ هزار پروانه چرای دام با هدف جلوگیری از کوچ زودهنگام را از برنامه محوری طرح ملی مدیریت پایدار مراتع کشور برشمرد که در جهت ساماندهی بهره برداری در مراتع و جلوگیری از ورود دام مازاد و سرگردان انجام می‌شود.

بیگدلی افزود: بر اساس آمار موجود، متوسط دام مجاز هر خانوار بهره بردار حدود ۴۱ واحد دامی با میانگین ۹۰ هکتار مرتع است و این در حالی است که یک واحد مطلوب و اقتصادی مرتع که می‌تواند زندگی یک خانوار بهره بردار را تأمین کند حداقل ۲۵۰ واحد دامی با ۵۰۰ هکتار مرتع است.

وی با بیان اینکه برای استفاده صحیح از مراتع باید تاریخ ورود دام به مرتع، مدت چرا و ظرفیت مراتع کشور مشخص باشد، افزود: ۷۷ میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شده و ۳۰۰ هزار پروانه چرا برای ۹۵۱ هزار خانوار بهره‌بردار صادر شده است.

بیگدلی با بیان اینکه عرصه‌های منابع ملی براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل‌ها باید دارای طرح باشد از این رو در ۳۴ میلیون هکتار از مراتع کشور طرح مرتع‌داری اجرا شده است، اضافه کرد: از این میزان ۲۰ میلیون مرتع در قالب اجرای پروژه‌های مرتع‌داری به بهره‌برداران پرداخت شده است.