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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۶:۳۷

با محکوم کردن اقدام آمریکا؛

النجباء با جنبش انصارالله یمن اعلام همبستگی کرد

النجباء با جنبش انصارالله یمن اعلام همبستگی کرد

سخنگوی جنبش النجباء عراق ضمن اعلام همبستگی با جنبش انصارالله یمن، اقدام آمریکا در قرار دادن این جنبش در فهرست تروریسم را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش النجباء عراق اقدام آمریکا در قرار دادن انصارالله یمن در فهرست تروریستی را به شدت محکوم و با این جنبش اعلام همبستگی کرد.

«نصر الشمری» سخنگوی جنبش النجباء در پیامی توئیتری نوشت: مردانی مانند سید عبدالملک الحوثی و برادران مجاهدش در یمن هیچ گونه نیازی به تأیید یک دجال کور که با نادیده گرفتن هزاران قربانی بیگناه چشم خود را به روی ویرانی و نابودی یمن و همچنین فراگیری گرسنگی در این کشور به واسطه تجاوز ائتلاف وهابی-صهیونیستی-آمریکایی بسته است، ندارند.

وی همچنین هم سنگری با این فرمانده بزرگ و دلاورمردان یمنی را مایه افتخار و عزت بی نهایت برای هر مقاوم آزاده برشمرد.

سخنگوی جنبش النجباء همچنین پیام خود را با این شعار معروف رزمندگان یمنی که می‌گوید «سلام بر انصارالله، پیروزی و افتخار برای یمن و ملت عزیز آن باد و مرگ بر آمریکا و اسرائیل و پیروز باد اسلام» به پایان برد.

گفتنی است که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از تصمیم واشنگتن برای قرار دادن نام انصارالله یمن در فهرست تروریسم خبر داد.

کد مطلب 5119992

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