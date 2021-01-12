  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۸:۰۷

مدیر کل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری:

۳۵۰ خانه ورزش روستایی درچهارمحال و بختیاری وجود دارد

۳۵۰ خانه ورزش روستایی درچهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیر کل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه خانه های ورزش روستایی در این استان، گفت: ۳۵۰ خانه ورزش روستایی درچهارمحال و بختیاری وجود دارد.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر توسعه خانه‌های ورزش روستایی در این استان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر شمار خانه‌های ورزش روستایی در این استان به ۳۵۰ مرکز رسیده است.

وی گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۱۶۰ مکان ورزشی وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه خانه‌های ورزشی و سالن‌های ورزشی در این استان از مهمترین اهداف سازمان ورزش و جوانان به شمار می‌رود که نقش مهمی در شناسایی استعدادهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در استان دارد.

وی بیان کرد: در سال جاری شیوع کرونا خسارت‌های بالایی به حوزه ورزش وارد کرد و بسیاری از ورزشکاران از انجام تمرینات ورزشی خود باز ماندند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برگزاری طرح‌های استعدادیابی در مناطق مختلف استان برای شناسایی استعدادهای ورزشی از مهمترین برنامه‌ها در راستای قهرمان پروری ورزشی در این استان است.

کد مطلب 5120009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها