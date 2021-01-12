۳۵۰ خانه ورزش روستایی درچهارمحال و بختیاری وجود دارد

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر توسعه خانه‌های ورزش روستایی در این استان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر شمار خانه‌های ورزش روستایی در این استان به ۳۵۰ مرکز رسیده است.

وی گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۱۶۰ مکان ورزشی وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه خانه‌های ورزشی و سالن‌های ورزشی در این استان از مهمترین اهداف سازمان ورزش و جوانان به شمار می‌رود که نقش مهمی در شناسایی استعدادهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در استان دارد.

وی بیان کرد: در سال جاری شیوع کرونا خسارت‌های بالایی به حوزه ورزش وارد کرد و بسیاری از ورزشکاران از انجام تمرینات ورزشی خود باز ماندند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برگزاری طرح‌های استعدادیابی در مناطق مختلف استان برای شناسایی استعدادهای ورزشی از مهمترین برنامه‌ها در راستای قهرمان پروری ورزشی در این استان است.