میزان اعتبارات و اجرای پروژه های فرهنگی در دشت ورامین افزایش یابد

حسین نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار با حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهار داشت: در این دیدار خواستار توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و تبلیغاتی به شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا شدم.

نوش آبادی گفت: با توجه به ظرفیت کم نظیر فرهنگی و تمدنی و هویت دینی و ولایی مردم این خطّه، امکانات موجود را متناسب با نیازها و مطالبات مردم نمی‌دانیم و از کاهش اعتبارات فرهنگی و تبلیغاتی در سال‌های اخیر و عدم اجرای پروژه‌های مربوطه، در این دیدار انتقاداتی صورت گرفت.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی قیام پانزده خرداد را شناسنامه مردم منطقه ورامین؛ پیشوا و قرچک دانست و با اشاره به فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در تجلیل از قیام مردم این سرزمین در دوران استبداد رژیم سابق و نقش بی بدیل مردم در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف نظام، حل مشکلات مردم را مورد تاکید قرار داد.

بر اساس این گزارش حجت‌الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور نماینده مردم، و بیان مشکلات و نارسایی‌های این منطقه، و تجلیل از نقش تعیین کننده مردم دیار پانزده خرداد در پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت از رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی‌، منطقه‌ی ورامین را دارای ظرفیت‌های بالای فرهنگی دانست و قول مساعد داد، در یک سفر کاری، به این مشکلات رسیدگی کند.