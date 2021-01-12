برگزاری مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز در ایام دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله رفت بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های کشور در بخش مردان طی روزهای ۹ تا ۱۱ دی ماه برگزار شد. طبق مصوبه اخیر کمیته مسابقات فدراسیون و با در نظر گرفتن زمان اعلام شده برای رقابت‌های گزینشی المپیک در منطقه آسیا (۲۳ تا ۲۵ اسفندماه - قطر)، قرار است مرحله برگشت لیگ برتر همزمان با دهه فجر و از ۱۹ بهمن ماه آغاز شود.

هشت تیم حاضر در لیگ برتر تنیس روی میز مردان دیدارهای مرحله برگشت خود را به مدت سه روز و تا ۲۱ بهمن ماه پیگیری خواهند کرد تا آماده حضور در مرحله پلی آف شوند. زمان این مرحله از رقابت‌ها هنوز نهایی نشده است.

دیدارهای مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز همچون مرحله رفت در دو گروه پیگیری می‌شود.

مرحله رفت این رقابت‌ها با صدرنشینی تیم‌های فراسنج تهران و شهرداری کرج به پایان رسید. در گروه «الف» بعد از تیم فراسنج که با ۸ امتیاز در صدر قرار گرفت، تیم‌های رعد پدافند هوایی کاشان با ۶.۵ امتیاز و شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان با ۵.۵ امتیاز دوم و سوم شدند. در این گروه دانشگاه یزد با نیم امتیاز در رده چهارم و آخر ایستاد.

در گروه «ب» هم بعد از تیم ۹ امتیازی شهرداری کرج تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و پادما یدک اصفهان با ۵.۵ و ۳.۵ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در این گروه پالایش نفت آبادان با ۲ امتیاز چهارم شد.