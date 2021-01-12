به گزارش خبرنگار مهر، منصور برزگر با توجه به موارد مطرح شده نشست هیأت رئیسه فدراسیون کشتی گفت: در این نشست جزئیات برنامه توسعه کشتی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در مجموع تاکید من بر این است که ابتدا باید بدانیم کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. طبیعتاً اگر این موضوع را به درستی بدانیم، می‌توانیم با برخورداری از یک برنامه مدون و جامع به بهترین نتیجه دست یابیم.

وی افزود: خوشبختانه برنامه‌ای که با عنوان توسعه کشتی در این نشست مطرح شد، بسیار خوب و امیدوارکننده بود و ما اگر بتوانیم ۳۰ درصد از این برنامه مدون را هم اجرایی کنیم، پیشرفت چشمگیری خواهیم کرد. معتقدم هیچ کاری بدون برنامه به نتیجه نمی‌رسد و در واقع می‌توان به آن مثال قدیمی اشاره کرد که اگر «دیمی» کار کنیم به هیچ دستاوردی نمی رسیم.

نایب قهرمان المپیک ادامه داد: رئیس فدراسیون و همکاران او برای تدوین این برنامه زحمات زیادی کشیدند و این طرح طوری تدوین شده که هم در فدراسیون کنونی و هم در فدراسیون‌های بعدی می‌توان از آن استفاده کرد. به شرطی که بدانیم کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم تا راهمان را گم نکنیم. طبیعتاً اگر غیر از این باشد به بیراهه می‌رویم و پیشرفتی در وضعیتمان نخواهیم داشت.

برزگر در پایان گفت: امیدوارم ورزش ما در زمینه کسب مدال در المپیک، هدفمند شود و مسئولان نیز همین هدف و برنامه را دنبال کنند تا بتوانیم در المپیک به مدال‌های بیشتر دست یابیم. به ویژه رشته‌های مدال آور که انتظارات از آنها بسیار بالاست.