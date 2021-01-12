رأی دیوان عدالت درباره شرط مقاله برای دفاع در حال پیگیری است

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی برای دفاع از رساله دکتری گفت: اولاً، دیوان عدالت اداری شرط چاپ را رد کرده و ضرورت استخراج مقاله و تا مرحله اخذ پذیرش چاپ رد نشده است.

وزیر علوم افزود: ثانیاً، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که دیوان را از ورود به شئونات علمی و مقررات مربوطه منع کرده است. موضوع در حال پیگیری است تا مسئله شفاف‌تر شود.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص به مهر گفته بود: هیئت عالی نظارتی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و در وزارت علوم مستقر است و اگر کسانی بخواهند شکایت کنند می‌توانند به آنجا مراجعه کنند.

وی یادآور شده بود: این هیئت عالی مرجع رسیدگی محتوایی به تصمیمات علمی است. در آن هیئت عالی نظارت، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای علوم و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عضویت دارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده بود: به نظر می‌رسد این موضوع با مصوبه صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی تطابق ندارد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود مراجع قضائی به مطالب و محتوای علمی تغییر کرده است و دیوان و مراجع قضائی تنها می‌توانند به صورت شکلی ورود پیدا کنند نه محتوایی.

بر اساس این گزارش، اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله دکتری را برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.